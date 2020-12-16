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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Декабрь » 16 » 08:53:08

Киевское «Динамо» передало для больниц Житомирской области кислородные концентраторы. ВИДЕО

Сегодня, 08:53:08 663 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Киевское «Динамо» передало для больниц Житомирской области кислородные концентраторы. ВИДЕО

 Житомирская область получила от футбольного клуба «Динамо» Киев 18 кислородных концентраторов, которые необходимы для лечения больных коронавирусом. Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
 

«Кислородные концентраторы были закуплены руководством ФК «Динамо» Киев, которое откликнулось на инициативу народного депутата Михаила Радуцкого, призывая неравнодушный бизнес помочь больницам с закупкой оборудования для обеспечения больных кислородной поддержкой.

Сегодня (15 декабря - ред.) партию из 18 концентраторов передал вице-президент ФК «Динамо» Киев Алексей Семененко. Он отметил, что для «Динамо» всегда была и остается важной социальная составляющая. Он отметил, что обычно в декабре футбольный клуб проводит много мероприятий для детей, в том числе и для тех, кто пострадал от Чернобыльской катастрофы. Но в этом году пандемия внесла коррективы в планы динамовцев. Поэтому сегодня одним из приоритетов руководством клуба определена еще и помощь в борьбе с пандемией коронавируса. Он пожелал жителям Житомирщины, чтобы они болели как можно меньше и как можно больше болели за «Динамо» и ФК «Полесье».

Я очень благодарен Михаилу Радуцкому, Игорю Суркису, руководству и футболистам «Динамо» Киев такую ​​своевременную и важную для пациентов Житомирщины помощь» - отметил Бунечко.

 

Непосредственно со стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского кислородные концентраторы отправились в больницы Житомирской области.

Стоит заметить, что кислородная поддержка в сложившейся ситуации крайне необходима и является самым доступным средством и временным выходом для реабилитации больных коронавирусом. Ведь строительство стационарной кислородной станции - это капитальный проект, который требует гораздо больше времени и затрат. Кислородные концентраторы значительно проще в подключении и эксплуатации, поэтому они могут приносить пользу прямо сейчас, что максимально важно в лечении коронавируса.

Как сообщил Виталий Бунечко, в Житомирской области к кислороду подведены 62% больничных коек, предназначенных для больных коронавирусом, и до конца года область будет пытаться довести это количество до 80%.

Тэги: коронавирус, Житомирская область, ФК Динамо, помощь
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