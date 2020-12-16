Киевское «Динамо» передало для больниц Житомирской области кислородные концентраторы. ВИДЕО

«Кислородные концентраторы были закуплены руководством ФК «Динамо» Киев, которое откликнулось на инициативу народного депутата Михаила Радуцкого, призывая неравнодушный бизнес помочь больницам с закупкой оборудования для обеспечения больных кислородной поддержкой.



Сегодня (15 декабря - ред.) партию из 18 концентраторов передал вице-президент ФК «Динамо» Киев Алексей Семененко. Он отметил, что для «Динамо» всегда была и остается важной социальная составляющая. Он отметил, что обычно в декабре футбольный клуб проводит много мероприятий для детей, в том числе и для тех, кто пострадал от Чернобыльской катастрофы. Но в этом году пандемия внесла коррективы в планы динамовцев. Поэтому сегодня одним из приоритетов руководством клуба определена еще и помощь в борьбе с пандемией коронавируса. Он пожелал жителям Житомирщины, чтобы они болели как можно меньше и как можно больше болели за «Динамо» и ФК «Полесье».



Я очень благодарен Михаилу Радуцкому, Игорю Суркису, руководству и футболистам «Динамо» Киев такую ​​своевременную и важную для пациентов Житомирщины помощь» - отметил Бунечко.