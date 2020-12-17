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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Декабрь » 17 » 16:36:55

На Житомирщине председатель сельсовета незаконно принял на работу жену и выписывал ей премии

Вчера, 16:50:55 1020 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине председатель сельсовета незаконно принял на работу жену и выписывал ей премии

 В Житомирской области сельский голова привлечен к ответственности за коррупционное правонарушение: безосновательно принял на работу жену еще и премировал ее.

"Речь идет о нарушении председателем сельского совета Овручского района требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" и допущенный им конфликт интересов. Установлено, что чиновник издал распоряжение о принятии своей жены на две должности в этом сельском совете (обе - на 0,5 ставки) с должностным окладом согласно штатному расписанию сельского совета", - рассказали "Журналу Житомира" в прокуратуре.

В дальнейшем чиновник выдал и подписал распоряжение о предоставлении своей жене материальной помощи на оздоровление.

В обоих случаях сельский голова не сообщил должным образом НАПК о наличии у него реального конфликта интересов.

"Лицо признано виновным в совершении правонарушений по ч. ч. 1, 2 ст. 172-7 КУоАП и применен штраф в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 3400 грн", - информирует Житомирская областная прокуратура.
Тэги: суд, жена, чиновник, сельсовет
Комментариев: 1
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 17:11:02, Вчера [Материал]
+3

Така налагоджена десятиліттями схема працює всюди - від дитячих садочків до сільрад.
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