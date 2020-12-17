На Житомирщине председатель сельсовета незаконно принял на работу жену и выписывал ей премии

В Житомирской области сельский голова привлечен к ответственности за коррупционное правонарушение: безосновательно принял на работу жену еще и премировал ее.
"Речь идет о нарушении председателем сельского совета Овручского района требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" и допущенный им конфликт интересов. Установлено, что чиновник издал распоряжение о принятии своей жены на две должности в этом сельском совете (обе - на 0,5 ставки) с должностным окладом согласно штатному расписанию сельского совета"
, - рассказали "Журналу Житомира
" в прокуратуре.
В дальнейшем чиновник выдал и подписал распоряжение о предоставлении своей жене материальной помощи на оздоровление.
В обоих случаях сельский голова не сообщил должным образом НАПК о наличии у него реального конфликта интересов.
"Лицо признано виновным в совершении правонарушений по ч. ч. 1, 2 ст. 172-7 КУоАП и применен штраф в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 3400 грн"
, - информирует Житомирская областная прокуратура.