Спасатели несколько часов тушили пожар на предприятии под Житомиром

В селе Кодня Житомирского района пожарные несколько часов ликвидировали пожар на территории деревообрабатывающего предприятия. Об этом сообщает Управление Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.
"17 декабря в 15:25 по линии "101" поступило сообщение о возгорании в металлическом бункере с опилками на территории деревообрабатывающего предприятия по изготовлению шпона. На место происшествия выехали пожарные 11-й и 2-й Государственных пожарно-спасательных частей. По приезду выяснилось, что внутри аспирационного бункера горели и тлели опилки. Для непрерывной подачи воды специалисты ГСЧС установили один автомобиль на пожарный водоем и приступили к тушению", - сообщает ГСЧС.
Когда водоем на территории завода осушился, пожарным пришлось пополнять запасы воды из местной реки, которая была неподалеку.
В 21:00 пожар полностью ликвидировали. Также спасатели не допустили распространения горения на рядом стоящее здание склада. Предварительная причина пожара - попадание искры на горючие материалы.
"Предполагается, что во время работы по принудительной системе вентиляции, по которой опилки попадали в бункер, вместе с ними туда залетела искра, которая и привела к возгоранию. Окончательная причина сейчас устанавливается"
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