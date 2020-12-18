Спасатели несколько часов тушили пожар на предприятии под Житомиром

"17 декабря в 15:25 по линии "101" поступило сообщение о возгорании в металлическом бункере с опилками на территории деревообрабатывающего предприятия по изготовлению шпона. На место происшествия выехали пожарные 11-й и 2-й Государственных пожарно-спасательных частей. По приезду выяснилось, что внутри аспирационного бункера горели и тлели опилки. Для непрерывной подачи воды специалисты ГСЧС установили один автомобиль на пожарный водоем и приступили к тушению", - сообщает ГСЧС.