Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 18.12.2020    15:40:38
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Декабрь » 18 » 12:37:15

Спасатели несколько часов тушили пожар на предприятии под Житомиром

Сегодня, 13:02:15 505 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Спасатели несколько часов тушили пожар на предприятии под Житомиром

 В селе Кодня Житомирского района пожарные несколько часов ликвидировали пожар на территории деревообрабатывающего предприятия. Об этом сообщает Управление Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.
 

"17 декабря в 15:25 по линии "101" поступило сообщение о возгорании в металлическом бункере с опилками на территории деревообрабатывающего предприятия по изготовлению шпона. На место происшествия выехали пожарные 11-й и 2-й Государственных пожарно-спасательных частей. По приезду выяснилось, что внутри аспирационного бункера горели и тлели опилки. Для непрерывной подачи воды специалисты ГСЧС установили один автомобиль на пожарный водоем и приступили к тушению", - сообщает ГСЧС.


Когда водоем на территории завода осушился, пожарным пришлось пополнять запасы воды из местной реки, которая была неподалеку.

В 21:00 пожар полностью ликвидировали. Также спасатели не допустили распространения горения на рядом стоящее здание склада. Предварительная причина пожара - попадание искры на горючие материалы.

"Предполагается, что во время работы по принудительной системе вентиляции, по которой опилки попадали в бункер, вместе с ними туда залетела искра, которая и привела к возгоранию. Окончательная причина сейчас устанавливается", - отмечают спасатели.
Тэги: предприятие, спасатели, пожар
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus