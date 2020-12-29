Минимальная пенсия в Украине 2021: размер, зависимость суммы от возраста и стажа

Пенсионеры – одна из самых многочисленных (11,5 млн человек) категорий населения в стране. Не удивительно, что минимальная пенсия в Украине в 2020 году – была одна из самых обговариваемых тем последние несколько месяцев. Этот вопрос интересен не только пенсионерам, но и тем, чей возраст приближается к пенсионному.
С первого января вступает в силу новый государственный бюджет, в котором заложено повышение минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Минимальная пенсия привязана к этим показателям, поэтому, с 1 января повысился и этот показатель.
Итак, минимальная пенсия для пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих трудовой стаж не менее 30/35 лет (женщины/мужчины соответственно), положено ежемесячно получать 1 638 грн. Минимальная пенсия составляет 40% от минимальной заработной платы.
Из госбюджета на Пенсионный фонд будет выделено 173 млрд. грн.
Что касается планов на повышение минимальной пенсии в 2020 году, то это будет происходить только посредством индексации, как и обещали в комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики, поскольку в бюджете страны на текущий год не заложено повышение минимальной заработной платы.
Первая дата повышения минимальной пенсии – 1 июля. Размер минимальной пенсии будет составлять 1 712 грн, вторая дата – 1 декабря. Тогда украинские пенсионеры смогут получать минимум 1 769 грн в месяц.
Индексация будет проходить по формуле 50% инфляции + 50% изменения средней зарплаты за прошедший год.
В проекте бюджета на 2020 год утвержден минимальный объем пенсии – 1638 гривен. На протяжении года планируется повышение этой суммы – в июле и декабре. Рост пенсионных выплат не будет значительным – всего 8%, что равно 131 гривне.
Минимальная пенсионная выплата с июля месяца будет равна 1712 гривен, с декабря – 1769 гривен. Размер минимальных пенсий к концу следующего года составит 3328 грн., если на увеличение прожиточного минимума найдется финансирование, и он увеличится до фактического уровня.
На рост прожиточного минимума повлияет также пересмотр выплат тем пенсионерам, которые начали их получать до 2020 года. В этом случае понадобится провести индексацию. Такие действия повлекут за собой дополнительные затраты.
Также издание «Сегодня» пишет о том, что в Верховной Раде зарегистрирован проект закона, позволяющий в 2020 году повысить минимальный прожиточный минимум почти в 2 раза – до 4500 гривен.
С 1 января минимальная пенсия повышается на 172 грн до 1669 грен для лиц старше 65 лет и стажем работы не менее 30 лет для женщин и 35 лет – для мужчин.
Повышение пенсий затронет около 2 млн пенсионеров.
Законодательством предусмотрено, что размер пенсии для таких лиц не может быть ниже, чем 40% минимальной заработной платы. Поскольку уровень минимальной зарплаты с 1 января увеличивается до 4173 грн, то у этой категории людей будет перерасчет и размер пенсии возрастет на 172 грн.
Прожиточный минимум для лиц, которые потеряли трудоспособность, с 1 декабря 2018 года был повышен на 62 грн до 1497 грн. С 1 июля размер минимальной пенсии также повышен на 62 грн – до 1435 грн. Таким образом, минимальная пенсия в 2018 году выросла на 9% (на 124 грн) – с 1373 грн до 1497 грн.
Согласно Закону о госбюджете, в 2020 году пенсия вырастет на 9%. Законом устанавливается следующий прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2020 года – 1497 грн, с 1 июля – 1564 грн, с 1 декабря – 1638 грн.
Тем, у кого зарплата в два раза превышает среднюю, и стаж достиг 35 лет, добавят около 600 грн.
Эксперты привели пример расчета пенсии для работника со средней заработной платой, вышедшего в 2018 году на заслуженный отдых.
Украинец со средней заработной платой и 35 годами стажа получит пенсию в размере около 1,8 тыс. грн
Во время расчета средняя зарплата за два года (5,4 тыс. грн) умножается на стаж, 1% и коэффициент заработка (при средней зарплате он равен единице).
При перерасчете сотрудники Пенсионного фонда повысят среднюю зарплату в 5,4 тыс. на 50% средней инфляции и 50% от роста зарплат на три года. Например, при инфляции в Украине в 10%, средний рост заработных плат достигнет 18%. В этом случае зарплата в формуле увеличится на 14% (10%/2 + 18%/2) – до 6,1 тыс. грн. А общая сумма пенсии после перерасчета будет 2,1 тыс. грн. Таким образом, прибавкой будет сумма около 300 грн. Для сравнения, в 2018 году повышение пенсии в Украине происходило дважды, и в обоих случаях примерно на 60 грн.
Кроме того, если пенсионер, вышедший на пенсию по тем же правилам (в 2018 году с 35 годами стажа) зарабатывал вдвое больше средней зарплаты, на данный момент его пенсией будет сумма в 3,7 тыс. грн, а после перерасчета – 4,3 тыс. грн. Так, прибавка будет составлять 600 грн.
Что же делать тем, у кого стажа не хватает?
Очень просто. У украинцев появилась возможность докупить недостающие года, правда не больше 5 лет. Каждый дополнительный год оценен в 16 896 грн.
Многие пенсионеры абсолютно теряются в цифрах, но какая сейчас минимальная пенсия в Украине интересует всех, ведь от этого зависит качество их жизни. До принятия Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно повышения пенсий» можно было наблюдать такую картину:
При подсчете их пенсий использовали такие данные:
Средняя зарплата растет, новоиспеченные пенсионеры получают пенсии с привязкой к ним, а те, кто раньше ушел на пенсию, о повышении только мечтают.
Несмотря на то, что размеры пенсии ограничиваются законом, у каждого пенсионера эта цифра будет индивидуальной.
Согласно пенсионной реформе новый алгоритм расчета выглядит следующим образом:
P = Zз × Kз × Kc
где:
P – пенсия, выраженная в гривнах;
Zз – средняя месячная заработная плата в Украине за 3 последних календарных года (исключение в 2018 году – берется за 2 года 2016-й и 2017-й);
Kз – коэффициент заработной платы (соотношение между средней выплатой по стране и той, которую на тот момент получал пенсионер. Так, если, к примеру, зарплата за выбранный период в два раза превышала среднюю по стране, то коэффициент зарплаты будет равен 2, если на 50% – 1,5);
Kc – коэффициент страхового стажа, определяется как множитель продолжительности лет стажа работы на величину оценки 1-го года страхового стажа, который с 1 января 2018 года составляет 1 (до этого был 1,35).
Вычисление каждого значения, в зависимости от минимальной зарплаты, выполняется индивидуально. Пенсия зависит от каждого показателя.
В законодательстве установлен порядок вычисления коэффициента стажа отчислений в Пенсионный фонд Украины – Kc. Для расчета применяется формула:
Kc = (Cm × Bc)/(100% × 12)
где:
Cm – суммарное количество календарных месяцев, в течение которых производились отчисления в фонд;
Bc – оценка страхового стажа за 12 месяцев (обязательно выражается в процентах). За период участия в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования величина оценки 1-го года страхового стажа равняется 1%.
В европейских странах средняя пенсия составляет около 40% от средней зарплаты, в некоторых странах достигает даже 60%. Но в Украине по европейским стандартам растут только цены на коммунальные услуги. В то время как средняя пенсия (2645 грн) составляет лишь 33% от средней зарплаты (8977 грн). Максимальным этот показатель зафиксирован в 2009 году и равен 49%. Социально-экономические аналитики утверждают, что падение показателя до 20% и ниже является грубейшим нарушением прав человека.
В сложившейся ситуации выходом из положения становятся выгодные кредиты для пенсионеров, которые выдаются микрокредитными организациями. Минимальные требования, лояльное отношение к людям почтенного возраста, первый займ под 0% – именно такие условия предлагают МФО.
Последнее повышение коснулось и шахтерских пенсий, минимальная выплата повышена на 420 гривен и равна 4356 гривен.
Людей, которые столкнулись с жизненными трудностями, интересует, какой размер минимальной пенсии в Украине предусмотрен для инвалидов 1-й, 2-й, 3-й групп. Сумма выплаты зависит главным образом от типа инвалидности и начисляется от размера пенсии по возрасту:
Стоит отметить, что люди с инвалидностью имеют право на получение соцвыплат от государства. Поэтому установленной цифры нет, все начисления производятся индивидуально.
Для инвалидов войны 1-й группы установлена минимальная пенсионная выплата на 128 грн больше (4266,45 грн), 2-й группы – на 114 грн (3817,35 грн), 3 группы – на 101 грн (3368,25 грн).
Участникам боевых действий тоже увеличили размер минимальной пенсии на 74 грн, сумма пенсии составляет 2470,05 грн.
Согласно законодательству, каждый человек для получения пенсии должен в обязательном порядке иметь не менее 15 лет страхового стажа. Если такой стаж имеется, то украинец может рассчитывать на минимальную пенсию, если нет – то остается только вариант социальной пенсии в Украине.
Несмотря на отработанные годы, либо неофициальное трудоустройство в прошлом, многие люди столкнулись с тем, что у них отсутствуют даже минимальные 15 лет страхового стажа. Что делать в таком случае:
Больше десятилетия ведутся дискуссии о создании трехуровневой накопительной системы. Отлично виден принцип действия на примере бутерброда, который состоит из хлеба, сыра и колбасы:
Проблему должен решить законопроект о введении накопительной системы, по которой каждый украинец на протяжении 35 лет будет отчислять определенную сумму на свой персональный счет. Введение этой системы было отсрочено до 1 января 2020 года. Так сложилось, что даже после всех улучшений минимальная пенсионная выплата в стране, относительно курса доллара, уменьшилась за последние 10 лет практически вдвое.
Данные за период 2011 – 2019 г.
|Календарный период
|Минимальная пенсия, грн
|01. 01. 2011
01 .04. 2011
01. 10. 2011
01. 12. 2011
|750
764
784
800
|01.01. 2012
|822
|01.01. 2013
01.12. 2013
|894
949
|01.01. 2014
|949
|01.01.2015
|949
|01.01. 2016
01.05. 2016
01.12. 2016
|1074
1130
1247
|01.05. 2017
01.12.2017
|1312
1373
|01.07.2018
|1435
|01.01.2019
|1497
Ситуация усугубляется старением нации. Так на 12 млн работающего населения приходится около 10 млн пенсионеров.
Не улучшает ситуацию и зарплата в конвертах. Мало того, что по выходу на пенсию работник не может рассчитывать на достойную выплату, но и отчисления в пенсионный фон поступают минимальные.
Законодательство достаточно запутано и рядовой украинец порой не может подсчитать тот минимум, на который он может рассчитывать от государства. А начисление пенсий зависит от ряда показателей. Но эксперты советуют при подаче документов на получение пенсии указывать не тот год, когда у вас была наивысшая зарплата, а тот, когда она была максимально высокой по сравнению с другими в стране.
Предполагается, что со временем будут разработаны специальные программы, по которым можно будет самостоятельно сделать расчет пенсии.
Для начисления пенсии используется специальная формула. Сложность состоит в том, что универсального калькулятора нет, для подсчета разным категориям людей используют дополнительные законодательные акты, которых насчитывается более 20.
Особые категории:
Большую роль играют и виды пенсий:
До принятия Закона многие пенсионеры получали меньше установленного прожиточного минимума. И вот почему так произошло: раньше размер минимальной пенсии в Украине увеличивали каждый раз как повышалась минимальная зарплата. Но МВФ установил свои правила игры, по которым и «играло» правительство. Эту индексацию пенсий приостановили, а быстрый рост цен сделал свое дело. Пенсионеры оказались в плачевной ситуации.
С октября размер минимальной пенсии в Украине 2017 не может быть меньше прожиточного минимума.
Реформирование пенсионной системы предполагает финансовую поддержку государством инвалидов детства, детей с инвалидностью, пенсионеров, которые не смогли заработать положенный стаж. До октября выплата этим категориям составляла 949 грн. Таких украинцев насчитывается около миллиона особ. Размер пенсии для них увеличился на 45% (1373 гривен). После осовременивания выплат пенсионерам вопрос о том какая минимальная пенсия в Украине стал еще актуальнее.
Также снимают ограничения выплат работающим пенсионерам. Теперь с них не будут снимать 15%, как раньше. Пенсия – объект индексации, начиная с 2019 года предполагается автоматизация этого процесса, без принятия отдельным решением правительства.