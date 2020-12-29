Минимальная пенсия в Украине 2021: размер, зависимость суммы от возраста и стажа

Пенсионеры – одна из самых многочисленных (11,5 млн человек) категорий населения в стране. Не удивительно, что минимальная пенсия в Украине в 2020 году – была одна из самых обговариваемых тем последние несколько месяцев. Этот вопрос интересен не только пенсионерам, но и тем, чей возраст приближается к пенсионному.



Минимальная пенсия в Украине в 2020 году: размер и этапы повышения

С первого января вступает в силу новый государственный бюджет, в котором заложено повышение минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Минимальная пенсия привязана к этим показателям, поэтому, с 1 января повысился и этот показатель.

Итак, минимальная пенсия для пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих трудовой стаж не менее 30/35 лет (женщины/мужчины соответственно), положено ежемесячно получать 1 638 грн. Минимальная пенсия составляет 40% от минимальной заработной платы.

Из госбюджета на Пенсионный фонд будет выделено 173 млрд. грн.

Что касается планов на повышение минимальной пенсии в 2020 году, то это будет происходить только посредством индексации, как и обещали в комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики, поскольку в бюджете страны на текущий год не заложено повышение минимальной заработной платы.

Повышение минимальной пенсии на протяжении 2021 года

Первая дата повышения минимальной пенсии – 1 июля. Размер минимальной пенсии будет составлять 1 712 грн, вторая дата – 1 декабря. Тогда украинские пенсионеры смогут получать минимум 1 769 грн в месяц.

Индексация будет проходить по формуле 50% инфляции + 50% изменения средней зарплаты за прошедший год.



Видео обзор о росте и перерасчете пенсий в Украине. Комментарии экспертов









Минимальная пенсия: актуальные новости

В проекте бюджета на 2020 год утвержден минимальный объем пенсии – 1638 гривен. На протяжении года планируется повышение этой суммы – в июле и декабре. Рост пенсионных выплат не будет значительным – всего 8%, что равно 131 гривне.

Минимальная пенсионная выплата с июля месяца будет равна 1712 гривен, с декабря – 1769 гривен. Размер минимальных пенсий к концу следующего года составит 3328 грн., если на увеличение прожиточного минимума найдется финансирование, и он увеличится до фактического уровня.

На рост прожиточного минимума повлияет также пересмотр выплат тем пенсионерам, которые начали их получать до 2020 года. В этом случае понадобится провести индексацию. Такие действия повлекут за собой дополнительные затраты.

Также издание «Сегодня» пишет о том, что в Верховной Раде зарегистрирован проект закона, позволяющий в 2020 году повысить минимальный прожиточный минимум почти в 2 раза – до 4500 гривен.

Минимальная пенсия для людей с большим трудовым стажем

С 1 января минимальная пенсия повышается на 172 грн до 1669 грен для лиц старше 65 лет и стажем работы не менее 30 лет для женщин и 35 лет – для мужчин.

Повышение пенсий затронет около 2 млн пенсионеров.

Законодательством предусмотрено, что размер пенсии для таких лиц не может быть ниже, чем 40% минимальной заработной платы. Поскольку уровень минимальной зарплаты с 1 января увеличивается до 4173 грн, то у этой категории людей будет перерасчет и размер пенсии возрастет на 172 грн.

Прожиточный минимум для лиц, которые потеряли трудоспособность, с 1 декабря 2018 года был повышен на 62 грн до 1497 грн. С 1 июля размер минимальной пенсии также повышен на 62 грн – до 1435 грн. Таким образом, минимальная пенсия в 2018 году выросла на 9% (на 124 грн) – с 1373 грн до 1497 грн.

Согласно Закону о госбюджете, в 2020 году пенсия вырастет на 9%. Законом устанавливается следующий прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2020 года – 1497 грн, с 1 июля – 1564 грн, с 1 декабря – 1638 грн.

Новая система перерасчета пенсий с 2020 года

Тем, у кого зарплата в два раза превышает среднюю, и стаж достиг 35 лет, добавят около 600 грн.

Эксперты привели пример расчета пенсии для работника со средней заработной платой, вышедшего в 2018 году на заслуженный отдых.

Украинец со средней заработной платой и 35 годами стажа получит пенсию в размере около 1,8 тыс. грн



Во время расчета средняя зарплата за два года (5,4 тыс. грн) умножается на стаж, 1% и коэффициент заработка (при средней зарплате он равен единице).

При перерасчете сотрудники Пенсионного фонда повысят среднюю зарплату в 5,4 тыс. на 50% средней инфляции и 50% от роста зарплат на три года. Например, при инфляции в Украине в 10%, средний рост заработных плат достигнет 18%. В этом случае зарплата в формуле увеличится на 14% (10%/2 + 18%/2) – до 6,1 тыс. грн. А общая сумма пенсии после перерасчета будет 2,1 тыс. грн. Таким образом, прибавкой будет сумма около 300 грн. Для сравнения, в 2018 году повышение пенсии в Украине происходило дважды, и в обоих случаях примерно на 60 грн.

Кроме того, если пенсионер, вышедший на пенсию по тем же правилам (в 2018 году с 35 годами стажа) зарабатывал вдвое больше средней зарплаты, на данный момент его пенсией будет сумма в 3,7 тыс. грн, а после перерасчета – 4,3 тыс. грн. Так, прибавка будет составлять 600 грн.

Что же делать тем, у кого стажа не хватает?



Очень просто. У украинцев появилась возможность докупить недостающие года, правда не больше 5 лет. Каждый дополнительный год оценен в 16 896 грн.





Для чего нужно осовременивание минимальной пенсии в Украине

Многие пенсионеры абсолютно теряются в цифрах, но какая сейчас минимальная пенсия в Украине интересует всех, ведь от этого зависит качество их жизни. До принятия Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно повышения пенсий» можно было наблюдать такую картину:

Шахтер проработал 46 лет и в 2008 году вышел на заслуженный отдых. Ему начислили 3300 грн пенсии.

Шахтер проработал 46 лет, но на пенсию вышел в 2016 году. Его пенсия составила 8400 грн.



При подсчете их пенсий использовали такие данные:

зарплата;

стаж;

средняя зарплата по Украине.



Средняя зарплата растет, новоиспеченные пенсионеры получают пенсии с привязкой к ним, а те, кто раньше ушел на пенсию, о повышении только мечтают.

Несмотря на то, что размеры пенсии ограничиваются законом, у каждого пенсионера эта цифра будет индивидуальной.

Согласно пенсионной реформе новый алгоритм расчета выглядит следующим образом:

P = Zз × Kз × Kc где: P – пенсия, выраженная в гривнах; Zз – средняя месячная заработная плата в Украине за 3 последних календарных года (исключение в 2018 году – берется за 2 года 2016-й и 2017-й); Kз – коэффициент заработной платы (соотношение между средней выплатой по стране и той, которую на тот момент получал пенсионер. Так, если, к примеру, зарплата за выбранный период в два раза превышала среднюю по стране, то коэффициент зарплаты будет равен 2, если на 50% – 1,5); Kc – коэффициент страхового стажа, определяется как множитель продолжительности лет стажа работы на величину оценки 1-го года страхового стажа, который с 1 января 2018 года составляет 1 (до этого был 1,35).



Вычисление каждого значения, в зависимости от минимальной зарплаты, выполняется индивидуально. Пенсия зависит от каждого показателя.

В законодательстве установлен порядок вычисления коэффициента стажа отчислений в Пенсионный фонд Украины – Kc. Для расчета применяется формула:

Kc = (Cm × Bc)/(100% × 12) где: Cm – суммарное количество календарных месяцев, в течение которых производились отчисления в фонд; Bc – оценка страхового стажа за 12 месяцев (обязательно выражается в процентах). За период участия в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования величина оценки 1-го года страхового стажа равняется 1%.



В европейских странах средняя пенсия составляет около 40% от средней зарплаты, в некоторых странах достигает даже 60%. Но в Украине по европейским стандартам растут только цены на коммунальные услуги. В то время как средняя пенсия (2645 грн) составляет лишь 33% от средней зарплаты (8977 грн). Максимальным этот показатель зафиксирован в 2009 году и равен 49%. Социально-экономические аналитики утверждают, что падение показателя до 20% и ниже является грубейшим нарушением прав человека.

В сложившейся ситуации выходом из положения становятся выгодные кредиты для пенсионеров, которые выдаются микрокредитными организациями. Минимальные требования, лояльное отношение к людям почтенного возраста, первый займ под 0% – именно такие условия предлагают МФО.

На какую минимальную выплату могут рассчитывать шахтеры

Последнее повышение коснулось и шахтерских пенсий, минимальная выплата повышена на 420 гривен и равна 4356 гривен.

Минимальный размер пенсий для людей с инвалидностью

Людей, которые столкнулись с жизненными трудностями, интересует, какой размер минимальной пенсии в Украине предусмотрен для инвалидов 1-й, 2-й, 3-й групп. Сумма выплаты зависит главным образом от типа инвалидности и начисляется от размера пенсии по возрасту:

1-я группа – 100% от пенсии;

2-я группа – 90%;

3-я группа – 50%.



Стоит отметить, что люди с инвалидностью имеют право на получение соцвыплат от государства. Поэтому установленной цифры нет, все начисления производятся индивидуально.

Для инвалидов войны

Для инвалидов войны 1-й группы установлена минимальная пенсионная выплата на 128 грн больше (4266,45 грн), 2-й группы – на 114 грн (3817,35 грн), 3 группы – на 101 грн (3368,25 грн).

Участникам боевых действий тоже увеличили размер минимальной пенсии на 74 грн, сумма пенсии составляет 2470,05 грн.



Минимальная пенсия без стажа в Украине

Согласно законодательству, каждый человек для получения пенсии должен в обязательном порядке иметь не менее 15 лет страхового стажа. Если такой стаж имеется, то украинец может рассчитывать на минимальную пенсию, если нет – то остается только вариант социальной пенсии в Украине.

Несмотря на отработанные годы, либо неофициальное трудоустройство в прошлом, многие люди столкнулись с тем, что у них отсутствуют даже минимальные 15 лет страхового стажа. Что делать в таком случае:

поднять бумаги и поискать доказательства трудовой деятельности (актуально для тех, чьи трудовые книжки были утеряны);

“доработать” до необходимого срока;

купить годы стажа.

Улучшения или «улучшения» в начислениях минимальных пенсий

Больше десятилетия ведутся дискуссии о создании трехуровневой накопительной системы. Отлично виден принцип действия на примере бутерброда, который состоит из хлеба, сыра и колбасы:

Хлеб – минимальный уровень, который должна обеспечить страна. Сыр – ежемесячные отчисления от дохода гражданина. Колбаса – личные сбережения, которые перечисляются во внегосударственные фонды. У украинских пенсионеров бутерброд состоит из одного хлеба.



Проблему должен решить законопроект о введении накопительной системы, по которой каждый украинец на протяжении 35 лет будет отчислять определенную сумму на свой персональный счет. Введение этой системы было отсрочено до 1 января 2020 года. Так сложилось, что даже после всех улучшений минимальная пенсионная выплата в стране, относительно курса доллара, уменьшилась за последние 10 лет практически вдвое.

Данные за период 2011 – 2019 г.

Календарный период Минимальная пенсия, грн 01. 01. 2011

01 .04. 2011

01. 10. 2011

01. 12. 2011 750

764

784

800 01.01. 2012 822 01.01. 2013 01.12. 2013 894 949 01.01. 2014 949 01.01.2015 949 01.01. 2016 01.05. 2016 01.12. 2016 1074 1130 1247 01.05. 2017 01.12.2017 1312 1373 01.07.2018 1435 01.01.2019 1497

Ситуация усугубляется старением нации. Так на 12 млн работающего населения приходится около 10 млн пенсионеров.

Не улучшает ситуацию и зарплата в конвертах. Мало того, что по выходу на пенсию работник не может рассчитывать на достойную выплату, но и отчисления в пенсионный фон поступают минимальные.

Законодательство достаточно запутано и рядовой украинец порой не может подсчитать тот минимум, на который он может рассчитывать от государства. А начисление пенсий зависит от ряда показателей. Но эксперты советуют при подаче документов на получение пенсии указывать не тот год, когда у вас была наивысшая зарплата, а тот, когда она была максимально высокой по сравнению с другими в стране.

Предполагается, что со временем будут разработаны специальные программы, по которым можно будет самостоятельно сделать расчет пенсии.

Особенности расчета пенсий до 2021 года

Для начисления пенсии используется специальная формула. Сложность состоит в том, что универсального калькулятора нет, для подсчета разным категориям людей используют дополнительные законодательные акты, которых насчитывается более 20.

Особые категории:

инвалиды;

предприниматели;

инвалиды;

полицейские;

переселенцы;

участники боевых действий;

медики;

шахтеры.



Большую роль играют и виды пенсий:

по достижению установленного законодательством возраста;

по инвалидности;

по потере кормильца.



До принятия Закона многие пенсионеры получали меньше установленного прожиточного минимума. И вот почему так произошло: раньше размер минимальной пенсии в Украине увеличивали каждый раз как повышалась минимальная зарплата. Но МВФ установил свои правила игры, по которым и «играло» правительство. Эту индексацию пенсий приостановили, а быстрый рост цен сделал свое дело. Пенсионеры оказались в плачевной ситуации.

С октября размер минимальной пенсии в Украине 2017 не может быть меньше прожиточного минимума.

Реформирование пенсионной системы предполагает финансовую поддержку государством инвалидов детства, детей с инвалидностью, пенсионеров, которые не смогли заработать положенный стаж. До октября выплата этим категориям составляла 949 грн. Таких украинцев насчитывается около миллиона особ. Размер пенсии для них увеличился на 45% (1373 гривен). После осовременивания выплат пенсионерам вопрос о том какая минимальная пенсия в Украине стал еще актуальнее.

Также снимают ограничения выплат работающим пенсионерам. Теперь с них не будут снимать 15%, как раньше. Пенсия – объект индексации, начиная с 2019 года предполагается автоматизация этого процесса, без принятия отдельным решением правительства.