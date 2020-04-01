Индексация и дополнительная 1000 грн: Министр рассказала, когда ждать повышенные пенсии

«При этом мы устанавливаем для таких пенсионеров со страховым стажем для женщин 20 лет, а для мужчин 25 лет, что не может быть пенсионная выплата меньше 2600 грн. Потому что сейчас такая выплата 2000 грн. Поэтому мы предлагаем провести такой перерасчет, и такую компенсацию получат 1,5 млн пенсионеров», - сказала министр социальной политики Марина Лазебная.

«В мае провести индексацию пенсий на 11%. Но мы знаем, что не всех пенсионеров коснется такая индексация, и мы посчитали, что 7 млн пенсионеров получат около 260 грн. Поэтому мы предлагаем тем пенсионерам, которые не будут охвачены такой полномасштабной индексацией, и у которых есть стаж работы 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, также для них повысить минимальную пенсионную выплату до 2100 грн», - отметила Лазебная.

«Кроме того, данную выплату получат около 600 тыс. человек, получающих социальную помощь, а это дети с инвалидностью, лица с инвалидностью с детства, лица, не имеющие права на пенсию, а также получатели временной государственной социальной помощи для людей, достигших пенсионного возраста, но не имеющих права на пенсионную выплату. Они также получат гарантированно по 1 тыс. грн», - сказала Лазебная.