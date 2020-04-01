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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 1 » 15:37:41

Индексация и дополнительная 1000 грн: Министр рассказала, когда ждать повышенные пенсии

Вчера, 16:12:41 2100 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Индексация и дополнительная 1000 грн: Министр рассказала, когда ждать повышенные пенсии

 Уже в апреле пенсионерам проведут выплату единовременного пособия в размере 1 тыс. грн, а через месяц украинским пенсионерам обещают провести индексацию.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает УНИАН.

В частности, решение включает введение с апреля 2020 года ежемесячной выплаты в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсии не превышает 9205 грн. 
 

«При этом мы устанавливаем для таких пенсионеров со страховым стажем для женщин 20 лет, а для мужчин 25 лет, что не может быть пенсионная выплата меньше 2600 грн. Потому что сейчас такая выплата 2000 грн. Поэтому мы предлагаем провести такой перерасчет, и такую компенсацию получат 1,5 млн пенсионеров», - сказала министр социальной политики Марина Лазебная. 


Министр подчеркнула, что пенсионеры старше 80 лет получат такую выплату в дополнение к уже имеющимся у них надбавок участников боевых действий, участников войны, детей войны и так далее. Также решение правительства предусматривает проведение в мае 2020 года индексации пенсий на 11% для 7 млн пенсионеров
 

«В мае провести индексацию пенсий на 11%. Но мы знаем, что не всех пенсионеров коснется такая индексация, и мы посчитали, что 7 млн пенсионеров получат около 260 грн. Поэтому мы предлагаем тем пенсионерам, которые не будут охвачены такой полномасштабной индексацией, и у которых есть стаж работы 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, также для них повысить минимальную пенсионную выплату до 2100 грн», - отметила Лазебная. 


Министр подчеркнула, что, с учетом увеличения пенсионных выплат, такое повышение охватит более 8,5 млн пенсионеров. Также, согласно принятому постановлению, в апреле будет проведена выплата одноразовой помощи в размере 1 тыс. грн для 10 млн пенсионеров, получающих по состоянию на 1 апреля 2020 года пенсию менее 5 тыс. грн. 
 

«Кроме того, данную выплату получат около 600 тыс. человек, получающих социальную помощь, а это дети с инвалидностью, лица с инвалидностью с детства, лица, не имеющие права на пенсию, а также получатели временной государственной социальной помощи для людей, достигших пенсионного возраста, но не имеющих права на пенсионную выплату. Они также получат гарантированно по 1 тыс. грн», - сказала Лазебная. 


Министр отметила, что выплаты будут проведены после внесения изменений в бюджет и утверждения необходимых финансовых документов.

«Если это все произойдет, то уже с 14 апреля Пенсионный фонд насчитает все эти выплаты, и люди получат по 1 тыс. грн», - сказала Лазебная.

Как сообщалось, в начале марта ожидалась автоматическая индексация пенсий, однако правительство её перенесло.
Тэги: пенсионеры, украина, Пенсия, индексация
Комментариев: 3
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 16:22:41, Вчера [Материал]
+3

Огромные деньги :)

Почти столько, сколько зеленый выродок Ермак заплатил за новенький Мерседес, не так ли, зеленые?
Artmaker
2 Евгений (Artmaker)   • 16:58:52, Вчера [Материал]
+2

...не так ли, зеленые?"
Johnny (Antisvinomir1), а ты сам какого цвета будешь?)))
Antisvinomir1
3 Johnny (Antisvinomir1)   • 17:16:38, Вчера [Материал]
+1

Давай еще скажи, как Самс2, что Ермак красавчик и умеет жить :)
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