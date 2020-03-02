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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 2 » 16:02:15

Перерасчет пенсий переносится: Гончарук сделал заявление

Сегодня, 16:14:15 1264 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Перерасчет пенсий переносится: Гончарук сделал заявление

 Индексация пенсий, которая ожидалась в марте 2020 года согласно решению прошлого правительства, не состоится. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в ходе пресс-конференции 2 марта.

"Согласно закону мы в течение года должны принимать решение. То есть нет четкого периода, когда такое решение должно быть утверждено. В течение года принимаем решение с какого времени и с какой даты должна быть индексация. Это решение в стадии разработки", - сказал Гончарук, передают Украинские Новости.

Других деталей премьер не уточнил.

В пресс-службе Пенсионного фонда сообщили, что размер, дата и порядок индексации (увеличения) пенсий определяется в пределах бюджета Пенсионного фонда Украины по решению Кабинета Министров Украины (абзац четвертый части второй статьи 42 Закона №1058).

На сегодня нормативно-правовой акт об увеличении пенсий согласно части второй статьи 42 Закона №1058 не принят.

Как сообщал "Журнал Житомира", с 1 марта 2020 года украинских пенсионеров ждала автоматическая индексация пенсий. В среднем начисления должны были поднять на 11%.
Тэги: украина, правительство, пенсии, индексация
Комментариев: 2
Yur4ik61
1 Yurik (Yur4ik61)   • 17:28:38, Сегодня [Материал]
0

/.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:04:22, Сегодня [Материал]
+3

Им на зарплату не хватит если пенсии выплатить..
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