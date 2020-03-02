Перерасчет пенсий переносится: Гончарук сделал заявление

Индексация пенсий, которая ожидалась в марте 2020 года согласно решению прошлого правительства, не состоится. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в ходе пресс-конференции 2 марта.
"Согласно закону мы в течение года должны принимать решение. То есть нет четкого периода, когда такое решение должно быть утверждено. В течение года принимаем решение с какого времени и с какой даты должна быть индексация. Это решение в стадии разработки"
, - сказал Гончарук, передают Украинские Новости
.
Других деталей премьер не уточнил.
В пресс-службе Пенсионного фонда сообщили, что размер, дата и порядок индексации (увеличения) пенсий определяется в пределах бюджета Пенсионного фонда Украины по решению Кабинета Министров Украины (абзац четвертый части второй статьи 42 Закона №1058).
На сегодня нормативно-правовой акт об увеличении пенсий согласно части второй статьи 42 Закона №1058 не принят.
Как сообщал "Журнал Житомира
", с 1 марта 2020 года украинских пенсионеров ждала автоматическая индексация пенсий. В среднем начисления должны были поднять на 11%
.