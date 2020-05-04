Пенсионный фонд Украины провел индексацию пенсий, и в мае пенсионеры получат автоматически повышенные выплаты. Как стало известно "Журналу Житомира
", повышенные пенсии получат более 260 тыс. пенсионеров Житомирской области, что составляет 90% от общей численности.
В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Житомирской области отмечают, что размер повышения в результате перерасчета не может быть меньше 100 гривен. Средний размер повышения составил - 195,45 гривен.
Распределение пенсионеров по диапазонам повышения пенсий:
- до 100 грн - 148 392 человек;
- от 100,01 грн до 400 грн - 92 653 человек;
- от 400,01 грн до 500 грн - 10 404 человек;
- от 500,01 грн до 1000 грн - 10 180 человек;
- более 1000,00 грн - 1126 человек.
На повышение пенсионных выплат дополнительно направлено 51,4 млн грн.
Выплата проиндексированных пенсий началась с 4 мая путем зачисления на счета в банках или через "Укрпочту".
Пенсионеры Житомирской области получат в мае повышенные пенсии: сколько будут доплачивать
Распределение пенсионеров по диапазонам повышения пенсий:
до 100 грн - 148 392 человек;
Слов нет , а материться здесь низзя !
100-400-500-1000
пропагандистам зачёт....