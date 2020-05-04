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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Май » 4 » 16:03:14

Пенсионеры Житомирской области получат в мае повышенные пенсии: сколько будут доплачивать

Вчера, 16:27:32 2485 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пенсионеры Житомирской области получат в мае повышенные пенсии: сколько будут доплачивать

 Пенсионный фонд Украины провел индексацию пенсий, и в мае пенсионеры получат автоматически повышенные выплаты. Как стало известно "Журналу Житомира", повышенные пенсии получат более 260 тыс. пенсионеров Житомирской области, что составляет 90% от общей численности.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Житомирской области отмечают, что размер повышения в результате перерасчета не может быть меньше 100 гривен. Средний размер повышения составил - 195,45 гривен.

Распределение пенсионеров по диапазонам повышения пенсий:
 
  • до 100 грн - 148 392 человек;
  • от 100,01 грн до 400 грн - 92 653 человек;
  • от 400,01 грн до 500 грн - 10 404 человек;
  • от 500,01 грн до 1000 грн - 10 180 человек;
  • более 1000,00 грн - 1126 человек.

На повышение пенсионных выплат дополнительно направлено 51,4 млн грн.

Выплата проиндексированных пенсий началась с 4 мая путем зачисления на счета в банках или через "Укрпочту".

Тэги: пенсии, индексация, Житомирская область
Комментариев: 4
electrician
1 IGOR (electrician)   • 16:50:23, Вчера [Материал]
+1

размер повышения в результате перерасчета не может быть меньше 100 гривен.
Распределение пенсионеров по диапазонам повышения пенсий:

до 100 грн - 148 392 человек;
Слов нет , а материться здесь низзя !
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 16:56:27, Вчера [Материал]
+1

диапазоны красиво подобраны
100-400-500-1000
пропагандистам зачёт....
google
3 Гугиль (google)   • 18:01:08, Вчера [Материал]
+1

какая щедрость )
Admiral8
4 Papa (Admiral8)   • 22:42:56, Вчера [Материал]
0

раньше бате хватало пенсии на неделю бензина, теперь на 8 дней)) уря успех
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