Индексация пенсии: кому и на сколько повысят выплаты с 1 марта

"В 2020 году прогнозируемый Кабмином и НБУ рост цен составит 5%, а индексация пенсий окажется вдвое большей. Это, вроде бы, хорошо, – анализирует член Экономического дискуссионного клуба (ЭДК) Олег Пендзин. – Но если учесть, что самые востребованные вещи для пенсионеров – это еда и лекарства – дорожают в год на 10% и более, то это мало. Конечно, даже такая индексация лучше, чем никакой. Но, по прогнозам ЭДК, например, хлеб подорожает в 2020 году на те же 11%, что и проиндексируют пенсии. То есть в буханках хлеба средняя пенсия после индексации не увеличится".