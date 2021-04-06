Украинцам перестанут приносить пенсии: нужно открывать счет в банке

Украинским пенсионерам после 1-го сентября 2021-го перестанут доставлять пенсии "Укрпочтой". Вместо этого необходимо открыть банковский счет, либо же это сделает вместо получателя Пенсионный фонд. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №277
.
Как поясняет Судебно-юридическая газета
, адресная доставка пенсий и других социальных выплат остаётся только для 4-х следующих категорий граждан:
- людей с инвалидностью I группы,
- лиц, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе,
- лиц, достигших 80-летнего возраста,
- получателей государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и пособия по уходу.
Соответственно, все остальные граждане Украины – получатели пенсий и социальных выплат, для того чтобы иметь возможность своевременного получения положенной им выплаты, будут обязаны открыть счет в уполномоченном банковском учреждении. Открыть банковский счет для получения пенсии граждане смогут также до 1-го сентября 2021 года.
Судя по всему, постановление стало ответом на намерение "Укрпочты" поднять плату за доставку пенсий и других социальных выплат с 1-го апреля 2021 года. Заявление о поднятии тарифов размещено на официальном интернет-портале национального почтового оператора "Укрпочта
".
Сейчас "Укрпочта" обслуживает 3,5 миллиона пенсионеров. Значительная часть из них проживает в селах, где нет даже банкоматов.