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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Апрель » 6 » 15:32:03

Украинцам перестанут приносить пенсии: нужно открывать счет в банке

Вчера, 15:42:03 1087 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украинцам перестанут приносить пенсии: нужно открывать счет в банке

 Украинским пенсионерам после 1-го сентября 2021-го перестанут доставлять пенсии "Укрпочтой". Вместо этого необходимо открыть банковский счет, либо же это сделает вместо получателя Пенсионный фонд. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №277

Как поясняет Судебно-юридическая газета, адресная доставка пенсий и других социальных выплат остаётся только для 4-х следующих категорий граждан:
 
  • людей с инвалидностью I группы,
  • лиц, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе,
  • лиц, достигших 80-летнего возраста,
  • получателей государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и пособия по уходу.

Соответственно, все остальные граждане Украины – получатели пенсий и социальных выплат, для того чтобы иметь возможность своевременного получения положенной им выплаты, будут обязаны открыть счет в уполномоченном банковском учреждении. Открыть банковский счет для получения пенсии граждане смогут также до 1-го сентября 2021 года.

Судя по всему, постановление стало ответом на намерение "Укрпочты" поднять плату за доставку пенсий и других социальных выплат с 1-го апреля 2021 года. Заявление о поднятии тарифов размещено на официальном интернет-портале национального почтового оператора "Укрпочта".

Сейчас "Укрпочта" обслуживает 3,5 миллиона пенсионеров. Значительная часть из них проживает в селах, где нет даже банкоматов.
Тэги: банк, Укрпочта, пенсионеры, Пенсия
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Комментариев: 5
viewer
1 Name Surname (viewer)   • 16:13:40, Вчера [Материал]

І новина в тему: "ПриватБанк предупредил о возможном введении платы за обслуживание карт"
https://hvylya.net/news/228177-privatbank-predupredil-o-vozmozhnom-vvedenii-platy-za-obsluzhivanie-kart
SlavaNibiru
2 Святослав (SlavaNibiru)   • 16:36:35, Вчера [Материал]

Мова не лише про Приват
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/11/4/666899/
lucifer
3 Lucifer (lucifer)   • 17:16:20, Вчера [Материал]

у шахраїв і "хороших родичів" напевно свято
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 19:26:29, Вчера [Материал]

"паспорт в телефоне" реально вовремя внедрили....
Ивасик
5 Телесик (Ивасик)   • 00:44:41, Сегодня [Материал]

И втюхает всем пенсфонд всеми "любимый" Ощадбанк. Не открыл сам счет - познай мучения, будучи клиентом Ощадбанка.
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