С 1 декабря пенсионерам Житомирщины провели перерасчет: минимальная пенсия выросла на 57 гривен

С 1 декабря 2020 года пенсионерам Житомирщины пересчитали пенсии. Минимальная пенсия увеличивается на 57 гривен - с 1712 до 1769 гривен, а максимальная - с 17120 до 17690 гривен.
1769 гривен получат пенсионеры, у которых пенсия исчислена исходя из прожиточного минимума; лица, утратившие трудоспособность; пенсионеры, которые имели пенсию 1712 гривен, информирует "Суспільне
".
"Будут пересмотрены все надбавки, повышения, которые зависят от прожиточного минимума. Это, в первую очередь, инвалиды войны, участники боевых действий, семьи погибших, военные пенсионеры. Что касается выплаты по потере кормильца по военному закону, в зависимости от прожиточного минимума, также будет пересмотрен этот размер пенсии. Есть конечно надбавки в твердом размере, поэтому их не трогаем, например, дети войны", - сообщила начальник управления обслуживания граждан Главного управления Пенсионного фонда Украины в Житомирской области Лариса Бабич.
Кроме того, что инвалидам войны и участникам боевых действий есть повышения и надбавки, у них еще есть минимальный размер пенсии, который также пересмотрен. У I группы - это 650% прожиточного минимума, II группа - 525%, III - 360%. Участникам боевых действий согласно постановлению, минимальная пенсия не может составлять менее 165% прожиточного минимума.
"Еще пересмотрим минимальные пенсии лицам, получающим пенсию и имеющих статус пострадавших, из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и пострадавшие лица"
, - говорит Лариса Бабич.
По состоянию на 1 декабря 2020 года в Житомирской области проживают 371 550 пенсионеров. Средняя пенсия в области составляет 2967,18 гривен.