С 1 декабря пенсионерам Житомирщины провели перерасчет: минимальная пенсия выросла на 57 гривен

"Будут пересмотрены все надбавки, повышения, которые зависят от прожиточного минимума. Это, в первую очередь, инвалиды войны, участники боевых действий, семьи погибших, военные пенсионеры. Что касается выплаты по потере кормильца по военному закону, в зависимости от прожиточного минимума, также будет пересмотрен этот размер пенсии. Есть конечно надбавки в твердом размере, поэтому их не трогаем, например, дети войны", - сообщила начальник управления обслуживания граждан Главного управления Пенсионного фонда Украины в Житомирской области Лариса Бабич.