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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Декабрь » 1 » 17:52:40

С 1 декабря пенсионерам Житомирщины провели перерасчет: минимальная пенсия выросла на 57 гривен

Вчера, 17:52:40 1555 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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С 1 декабря пенсионерам Житомирщины провели перерасчет: минимальная пенсия выросла на 57 гривен

 С 1 декабря 2020 года пенсионерам Житомирщины пересчитали пенсии. Минимальная пенсия увеличивается на 57 гривен - с 1712 до 1769 гривен, а максимальная - с 17120 до 17690 гривен.

1769 гривен получат пенсионеры, у которых пенсия исчислена исходя из прожиточного минимума; лица, утратившие трудоспособность; пенсионеры, которые имели пенсию 1712 гривен, информирует "Суспільне".
 

"Будут пересмотрены все надбавки, повышения, которые зависят от прожиточного минимума. Это, в первую очередь, инвалиды войны, участники боевых действий, семьи погибших, военные пенсионеры. Что касается выплаты по потере кормильца по военному закону, в зависимости от прожиточного минимума, также будет пересмотрен этот размер пенсии. Есть конечно надбавки в твердом размере, поэтому их не трогаем, например, дети войны", - сообщила начальник управления обслуживания граждан Главного управления Пенсионного фонда Украины в Житомирской области Лариса Бабич.


Кроме того, что инвалидам войны и участникам боевых действий есть повышения и надбавки, у них еще есть минимальный размер пенсии, который также пересмотрен. У I группы - это 650% прожиточного минимума, II группа - 525%, III - 360%. Участникам боевых действий согласно постановлению, минимальная пенсия не может составлять менее 165% прожиточного минимума.

"Еще пересмотрим минимальные пенсии лицам, получающим пенсию и имеющих статус пострадавших, из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и пострадавшие лица", - говорит Лариса Бабич.

По состоянию на 1 декабря 2020 года в Житомирской области проживают 371 550 пенсионеров. Средняя пенсия в области составляет 2967,18 гривен.
Тэги: Пенсия, перерасчет, пенсионеры
Комментариев: 4
Vvvetal
1 Vetal (Vvvetal)   • 18:11:33, Вчера [Материал]
+7

скільки це в доларах? "хуже ведь не буде, за зЄ"
Artmaker
2 Евгений (Artmaker)   • 18:43:45, Вчера [Материал]
+5

ХВАТИТ!!! Не нужно повышений зарплат и пенсий!!! Прекратите ронять уровень жизни!!! Астанавитесь!!!! ))))
Armen21
3 МАКС (Armen21)   • 19:37:12, Вчера [Материал]
+1

Фотка зачетная:) Теперь дед сможет себе позволить попить кофе в Париже:)
Arina1985
4 Арина (Arina1985)   • 22:34:50, Вчера [Материал]
+2

Как бы пенсионерам не обожраться на эти деньги. Это не повышение, а жалкая подачка.
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