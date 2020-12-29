Алименты на ребенка в Украине: размер, порядок начисления, образец заявления

Алименты – это определенная сумма денег, которая добровольно либо же по решению суда выплачивается одним из родителей для содержания несовершеннолетнего ребенка. Если родители решают разорвать свои отношения, то возникает вопрос: кто и как должен содержать ребенка или нескольких детей, родившихся в браке. Об этом позаботилось государство и на законодательном уровне установило определенные нормы, согласно которым производится расчет материального обеспечения, которое обязан выплачивать один из родителей.

Проживание родителей порознь не снимает ответственности ни с одного из них. Размер алиментов, на которые может претендовать несовершеннолетний, четко прописан в законе.



Как начисляются алименты в Украине на ребенка в 2020 году?

С 1 января 2020 повышается прожиточный минимум в Украине, это влияет и на некоторые социальные выплаты. Например, на размер алиментов на ребенка. Итак, существует несколько критериев, по которым определяются выплаты на детей, а также изменяется размер выплат в зависимости от возраста ребенка (детей).

В течение 2020 года планируется дважды повышать размер алиментов на несовершеннолетних детей – 1 июля и 1 декабря.

Минимальный гарантированный размер выплат на одного ребенка до 6 лет:

с 1 января 2020 года – 889,5 гривен;

с 1 июля 2020 года – 929,5 гривен;

с 1 декабря 2020 года – 960,5 гривен.



Для ребенка возрастом от 6 до 18 лет:

с 1 января 2020 года – 1109 гривен;

с 1 июля 2020 года – 1159 гривен;

с 1 декабря 2020 года – 1197,5 гривен.



Минимальная рекомендуемая ежемесячная сумма алиментов на одного ребенка возрастом до 6 лет:

с 1 января 2020 года – 1779 гривен;

с 1 июля 2020 года – 1 859 гривен;

с 1 декабря 2020 года – 1921 гривен.



Для ребенка возрастом от 6 до 18 лет:

с 1 января 2020 года – 2218 гривен;

с 1 июля 2020 года – 2318 гривен;

с 1 декабря 2020 года – 2395 гривен.



Согласно украинскому законодательству, с родителя, который платит алименты, удерживается определенная часть зарплаты в зависимости от количества детей:

1/4 – на одного ребенка;

1/3 – на двоих детей;

1/2 – на троих.

Более троих детей – с плательщика высчитывается половина его дохода, но сумма не должна превышать 10 прожиточных минимумов на одного ребенка соответствующего возраста.

Эти данные следует учитывать работодателям, в частности, если из заработной платы сотрудников необходимо удерживать алиментные выплаты в привязке к прожиточному минимуму на детей соответствующего возраста. Также следует знать, что работодатель не оплачивает алиментные выплаты сотрудника с начисленной суммы больничных.



Видео-разбор: все про алименты в Украине в 2020 году. Новшества и изменения

Размер алиментов в Украине

Алименты на несовершеннолетнего или совершеннолетнего ребенка могут выплачиваться в двух вариантах.

Заранее оговоренная сумма (принимается во внимание индексация). Сумма, которая вычитается из заработной платы одного из родителей и зависит от ее размера.

Государство устанавливает минимальную и максимальную сумму алиментов. Первая составляет 50% от прожиточного минимума, определенного для детей соответствующей возрастной категории. Максимальная – 10 прожиточных минимумов.

С 01.01.2020 года прожиточный минимум для детей составляет от 1779 грн до 2395 грн в зависимости от возрастной категории.

Для детей до 6 лет: минимум – 965 грн (50% от прожиточного минимума), максимум – 19 210 грн.

Для детей от 6 до 18 лет: минимум – 1198 грн, максимум – 23 950 грн.



Большинство украинцев убеждены, что минимальный размер недостаточен для обеспечения нормальной жизни ребенку, поэтому просят парламентариев пересмотреть эти нормы.

Новый Закон об алиментах

В 2019 году вступил в силу новый Закон об алиментах в Украине, цель которого усилить ответственность за неуплату денежной помощи своим детям. Теперь должников могут ограничивать в таких правах, как: свободный выезд за границу (даже если это командировка), вождение транспортного средства, использование оружия. Такие ограничения будут в силе, пока родитель не погасит долг.

При назначении суммы выплат судом будут учитываться расходы свыше десяти минимальных зарплат, наличие имущества и даже банковских сбережений. Если бывшая жена знает, что доходы супруга выше, чем заявленные, и ему есть что скрывать, то в новом Законе про алименты имеются нормы, которые позволяют собирать и предъявить доказательства более высокого уровня жизни, чем было заявлено.

Мужчина, который со временем стал меньше зарабатывать, имеет право подать ходатайство об уменьшении суммы алиментов.

Как рассчитывается сумма алиментов на ребенка в Украине?

На одного ребенка с плательщика вычитают 25% от дохода, алименты на двоих детей в Украине составляют – 33%, на троих и более – 50%. Максимальная сумма не должна превышать 10 минимумов, установленных законом на каждого ребенка.



В 2020 году увеличился минимальный размер алиментов

С начала нового года в связи с увеличением прожиточного минимума для детей увеличился и минимальный гарантированный размер алиментов, который не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста (до июля 2017 было 30%).

При назначении суммы учитывают также:

здоровье ребенка и потребность в лечении;

здоровье и потребность в лечении плательщика;

есть ли у плательщика другие дети, которые нуждаются в финансовой поддержке;

финансовые возможности первого родителя (с кем проживает ребенок).



Для удобства минимальная сумма алиментов в Украине приведена в таблице:

на детей возрастом с 01.01.2018 с 01.05.2018 с 01.12.2018 с 01.12.2019 с 01.01.2020 до 6 лет 746,0 грн. 779,5 грн. 813,0 грн. 849,5 грн. 889,5 грн. с 6 до 18 лет 930,0 грн. 972,0 грн. 1013,5 грн. 1059,0 грн. 1109,0 грн.

Алименты на двоих детей в Украине в 2020

Размер алиментов определяется и рассчитывается одним из двух способов.

Сумма алиментов по соглашению

Вообще соглашение об алиментах – самый быстрый и действенный способ оформить алименты. В нотариально заверенном документе перечисляются все условия выполнения обязательств по алиментам, в том числе сума алиментных выплат.

В соответствии с законодательством, денежные суммы, которые дети получают от отца в соответствии с соглашением, не должны быть меньше тех, которые он выплачивал бы по решению суда.

То есть минимальный размер алиментов, определенный соглашением об алиментах, должен быть не ниже законного минимума. Другими словами:

если отец работает постоянно, то размер алиментов не может быть ниже 33% от его официального дохода;

если отец работает нерегулярно и его доход нестабилен, тогда – не ниже фиксированной денежной суммы, рассчитанной на основе прожиточного минимума или по среднему доходу того региона, где он проживает.



Суть алиментного соглашения – в добровольном порядке определить все важные для отца и для матери правоотношения по алиментным обязательствам.

Сумма алиментов по решению суда

В тех нередких случаях, когда заключить алиментное соглашение не представляется возможным, мать может обратиться в суд с исковым заявлением.

Размер алиментов будет определяться на основе информации о размере доходов родителей.

Если у бывшего мужа есть официальный и регулярный доход, суд назначает алименты в виде процентов от его заработной платы или другого дохода. В этом случае на двоих детей необходимо выплачивать 33%.

При этом размер официального дохода, на основе которого насчитывают алименты, не может быть меньше минимального размера оплаты труда в Украине. В 2019 году минимальная зарплата составляет 4173 грн. Если официальный заработок отца минимален, и матери не удастся доказать наличие других, неофициальных доходов, то размер алиментов на двоих детей будет минимальным и составит 1228,59 грн в месяц.

Но суд может изменить сумму алиментов в зависимости от обстоятельств дела.

Бывает и так, что отец не работает или работает нерегулярно. Чтобы определить минимальный размер алиментов для двух детей, суд берет за основу половину или даже десятую часть прожиточного минимума. Все зависит от следующих обстоятельств:

Материального положение отца и матери.

Семейное положение родителей.

Привычный для детей уровень жизни.



Изменение показателя прожиточного минимума влечет за собой обязательную индексацию зафиксированной судом суммы алиментов.

Если отец имеет официальный статус безработного, то государство выплачивает ему пособие по безработице. Из этого пособия и удерживаются 33% – алименты детям. Если у отца нет официального статуса безработного, алименты рассчитываются на основе среднего заработка в том регионе, где проживает отец. Если дети были рождены от разных матерей, то они имеют абсолютно равные права на материальную помощь. Правда, общая сумма алиментов (33% от дохода) будет делиться между ними поровну. Каждый ребенок получит 16,5% от дохода отца.



Поскольку алименты на двоих детей в Украине составляют – 33% от дохода, то итоговые минимальные значения приведены в таблице:

На двоих детей возрастом С 01.01.2018, грн С 01.05.2018, грн С 01.12.2018, грн С 01.01.2019, грн С 01.01.2020, грн До 6 лет 984,72 1028,94 1073,16 1228,59 1280,67 С 6 до 18 лет 1227,60 1283,04 1337,82 1535,73 1600,84



Штраф при просрочке алиментов

Плательщик может затребовать проверку органами опеки для ревизии целевого использования средств. Если будет доказано, что тот родитель, с которым проживает ребенок, использует средства не по назначению, то возможно уменьшение размера взыскания на ребенка.

Плательщику рекомендуется пересылать деньги почтой или через банк, оставляя документальное подтверждение своих действий. Если в условленный период деньги не поступили и возникла задолженность, то получатель имеет полное право требовать неустойку в размере 1%.

Согласно Закону, неуплата алиментов на содержание ребенка за шесть месяцев со дня предъявления исполнительного документа наказывается общественно полезными работами на срок от 120 до 240 часов.

Такое наказание предусмотрено, если в течение 3-х месяцев не платятся алименты на содержание ребенка с инвалидностью, и ребенка, который страдает от таких болезней, как: тяжелые перинатальные поражения нервной системы, врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические или онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени или на содержании находится ребенок, который получил тяжелые травмы, ему требуется трансплантация органа.

Повторное правонарушение в течение года карается 240-360 часами общественных работ. За уклонение от отбывания этого административного взыскания нарушителю грозит административный арест сроком до десяти суток.

Данные по сумме алиментов в Украине в 2019 году

Согласно законодательству, с 1 июля 2019 года размер прожиточного минимума вырастет. Исходя из этого, сумма алиментов, объем которых указан в процентном соотношении к прожиточному минимуму, тоже увеличится.

С 1 июля размер алиментных выплат будет следующим:

Минимальный объем алиментных долгов (половина прожиточного минимума) для детей: до 6 лет – 849,50 гривен;

6 – 18 лет – 1059 гривен. Рекомендуемый минимальный объем алиментных выплат для детей: до 6 лет – 1699 гривен;

6 – 18 лет – 2118 гривен. Максимальные суммы алиментных долгов: до 6 лет – 16 990 гривен;

6 – 18 лет – 21180 гривен.

Как получить алименты на ребенка?

Содержание ребенка – главная обязанность обоих родителей. Даже в тех случаях, когда они лишены родительских прав, от финансового обеспечения своего чада до его совершеннолетия они не освобождены.

Минимальные алименты в Украине равны 813 грн для детей младше 6 лет и 1013,50 грн до совершеннолетия ребенка.

Установлена также верхняя планка для плательщика. С него не могут вычесть больше 10 установленных законом минимумов.

После расторжения брака можно заключить у нотариуса соглашение о выплате алиментов или решать этот вопрос через суд. Иск подает тот из бывших супругов, с кем остается жить ребенок.

Иск подает тот из бывших супругов, с кем остается жить ребенок.

Женщины часто даже не догадываются куда им можно обратиться и как подать на алименты. Обратиться можно в суд по месту прописки или проживания того родителя, от которого будут начисляться взыскания на ребенка. Этим занимаются такие учреждения:

районный суд. Именно здесь помогают решить все вопросы, установить отцовство и рассматриваются результаты генетических экспертиз;

служба судебных приставов. Тут происходит оформление документа для взыскания, если место работы неизвестно.



Чтобы зря не ходить, нужно собрать полный пакет документов:

Указать адрес и наименование суда, в который было подано заявление. Полное имя того, с кого будут взыскаться выплаты. Адрес фактического проживания каждого из бывших супругов, их номера телефонов. Все требования получателя и обоснования к ним. Предоставление доказательств. Список всех прилагаемых документов. Требуемая сумма с предполагаемого плательщика.

Образец заявления на алименты в Украине

Образец искового заявления о взыскании алиментов Украина:

К заявлению прилагают следующие документы:

Копии свидетельств о браке, разводе, рождении на каждого из детей. Нужно сделать копию паспорта с теми страницами, где указано место прописки и регистрация брака. Также нужно предоставить копию паспорта и идентификационного кода обоих родителей. Предоставить документы о доходах обеих сторон. Справка о фактическом месте проживания того родителя, с которого будут взыскивать алименты.



Оплачивается судебный сбор в сумме 768,40 грн. Иногда может потребоваться дополнительная информация о ребенке и том родителе, с которым он будет проживать.

Какие сюрпризы ждут истца в суде:

Для начала нужно доказать тот очевидный факт, что ребенок нуждается в определенном количестве денег для его содержания и развития. Именно в этой части процесса суд решает не завышены ли требования того родителя, с кем будет жить ребенок.

Зачастую требуемые суммы взыскиваются с лиц, которые ведут предпринимательскую деятельность или трудоустроены неофициально.

Иногда мужья выплачивают алименты еще и на жену, если ребенку нет трех лет, и она не может сама себя обеспечивать.

До какого возраста платят алименты в Украине?

Выплаты по решению суда происходят до достижения ребенком совершеннолетия, а если он продолжает учиться в высшем учебном заведении – до 23 лет.

При наличии двух и более детей алименты взыскиваются до совершеннолетия старшего ребенка. После этого, если никто из родителей не обратился в суд с иском об определении размера алиментов повторно, то от общей суммы алиментов вычитается сумма, которая выплачивался на старшего из детей. Остальная часть суммы продолжает выплачиваться до достижения совершеннолетия всеми детьми.

Алименты после 18 лет в Украине

Обязанность платить алименты по достижении ребенком 18 лет возникает исключительно в тех случаях, когда он:

продолжает учиться (в учебном заведении любого рода);

в связи с обучением нуждается в материальной помощи;

отец имеет возможность платить ребенку алименты.



Но при этом обязанность платить алименты на ребенка после 18 лет прекращается в случае, если он:

достиг 23 лет;

прекратил обучение.



Форма указанных выплат алиментов на детей после 18 лет аналогичная форме алиментов ребенку, не достигшему 18 лет.

Иными словами, алименты на совершеннолетнего ребенка могут быть присуждены в форме доли (процента) от доходов, а также в виде твердой фиксированной денежной суммы.

На практике суд может назначить алименты в фиксированной сумме в том случае, если у плательщика алиментов нерегулярный, непостоянный доход.

В то же время, если у плательщика имеется регулярный постоянный доход, то в таком случае суд, скорее всего, назначит после 18 лет алименты в виде процента от дохода.

Размер этой выплаты на ребенка после 18 лет определяется с учетом тех же принципов, как и в случае выплаты алиментов до 18 лет.

Следует отметить, что при определении размера алиментов на совершеннолетних детей учитывается возможность оказывать материальную помощь совершеннолетнему ребенку его другим родителем, а также (при наличии) его женой или мужем.

Как правило, в данной категории дел на одного ребенка чаще всего взимают именно 1/4 часть – 25% от всех доходов родителя, который выплачивает алименты. Но при наличии вышеуказанных факторов эта сумма может быть уменьшена или увеличена.



Как платятся алименты на детей от 1 брака, при условии рождения ребенка во 2 браке?

Согласно законодательству, ребенок от первого брака должен получать средства в размере 1/4 от заработка, либо фиксированную денежную сумму, установленную судом. Однако ситуации часто складываются таким образом, что имея детей, мужчины вступают в повторный брак, где у них рождаются дети. В таком случае, отец, либо его новая супруга в праве подать в суд дополнительный иск, который бы позволил снизить сумму выплат. Например, допускается подать прошение на выплату алиментов на младшего ребенка. Обычно решение суда подразумевает выплату 1/6 части заработка на каждого ребенка.



Алименты в браке

Для того, чтобы получать такие выплаты, женщине не обязательно разводиться с мужем. Бывают случаи, когда развод по каким-либо причинам невозможен, отец умышленно не содержит ребенка, а мать, в силу того, что присматривает за малышом, не может обеспечивать себя, совершенно законно может претендовать на финансовую поддержку. Подать на алименты в браке возможно в районный суд или по месту проживания фактического мужа.



Минимальная сумма алиментов в Украине положена и тем детям, родители которых не состояли в официальном браке. Главным фактором здесь является в свидетельстве о рождении ребенка в графе «Отец» указан ответчик.



Отказ от выплаты алиментов

В Законе отсутствует норма, на основании которой получатель алиментов может отказаться от получения денег и забрать заявление. Но также нет статьи, которая бы запрещала это делать. Основное требование Закона – прекращение алиментных обязательств не должно нарушать права несовершеннолетнего.

Если будет установлено, что финансовое состояние получателя алиментов плачевно, опекунский совет будет настаивать на взыскании алиментов принудительно, несмотря на желание получателя забрать заявление. Может даже будет поднят вопрос о лишении его родительских прав.

Отказ от алиментов может быть законным в случае, когда родитель:

переписал квартиру на несовершенного наследника;

заплатил крупную сумму денег родителю, который занимается воспитанием ребенка.



Практически невозможно отказаться от выплат:

назначенных судом;

изымаемых приставами;

если было заключено соглашение о взыскании.



Даже если отказ оформлен «официально», получатель в любой момент может потребовать возобновления выплаты. Это же имеет право сделать и сам ребенок по достижению им 18 лет. Наличие соглашений и расписок не влияют на ситуацию.

Можно ли отказаться от алиментных выплат, если в суде уже рассматривается исковое заявление? Заявитель имеет право отказаться от исковых требований и направить в суд соответствующее заявление. В данном случае также необходимо обосновать свое решение, объяснить причину, почему исковое заявление не следует рассматривать. Если отказ от алиментов не противоречит интересам несовершеннолетнего, то суд прекратит судебное разбирательство. Если судья еще не принял иск к рассмотрению, не открыл производство (то есть с момента направления иска не прошло 5 дней), то он вынесет решение о его возвращении.

Расчет алиментов на детей в 2019 году будет проводиться в соответствии с конституционными и законодательными правами ребенка. Размер и сумма содержания зависят от многих факторов. Престарелые родители, которые не в состоянии обеспечивать себя финансово, а дети не спешат этого делать, могут воспользоваться правом оформления финансовой помощи на родителей. Ее будут вычитать с ребенка, которого они в свое время вырастили.