Пособие по безработице в Украине в 2020 году: размер и порядок начисления в период карантина

Сейчас непростое время для всей страны. Каждому гражданину Украины необходима помощь и социальная защита. В связи с закрытием производств, прекращением работы фирм и предприятий, многие украинцы остались без работы – были сокращены, уволены по каким-либо статьям. И единственным шансом на получение средств к существованию становится Центр занятости, куда каждый человек имеет законное право встать на учет.

Статья обновлена с учетом получения пособий по безработице во время сложившейся ситуации в Украине.

Получение пособия по безработице в период карантина

Бывают моменты в жизни, когда человек особо остро нуждается в поддержке государства. Так, например, потеряв работу по какой-либо причине, украинец остается без средств для существования. Ведь у рядового гражданина зарплата после оплаты коммуналки и приобретения продуктов не позволяет еще и откладывать «на черный день». Но, если человек работал официально и с него вычитали все налоги, он имеет полное право на выплаты по безработице. А кто не работал? Законодательство подумало и о таких категориях населения.

Первое, что следует знать – пособия по безработице в период карантина для предотвращения распространения нового коронавируса COVID-19, вопреки всей дезинформации, по-прежнему выплачиваются и будут выплачиваться. По последним статистическим данным в Украине около 700 тыс. человек потеряли работу. Что делать новым безработным, как будет происходить процесс присвоения статуса и что делать тем, кто уже стоит на учете в Центре занятости – расскажем далее.

Как работают Центры занятости в марте-апреле 2020

Как и большинство учреждений, Центры занятости по все стране перешли в удаленный режим работы. Это означает, что прямого контакта с посетителями не будет. Однако работа ведется в полной мере – с теми, кто уже стоит на учете, и с гражданами, которые только собираются стать официально безработными.

Каждый филиал Центра занятости разместил на своих дверях, а также сайтах, объявление об изменениях в работе. Помимо общей информации, там, в обязательном порядке, указывается адрес электронной почты (для переписки и отправки документов) и номер телефона дежурного специалиста (в случае непредвиденных ситуаций, проблем, разъяснений).

Как встать на биржу труда (в Центр занятости) онлайн?



На официальном сайте Центра занятости написана пошаговая инструкция о том, как подать документы онлайн в период карантина:

На сайте ЦЗ ( www.dcz.gov.ua ) нужно выбрать рубрику “Электронная подача документов” и внимательно прочитать, что от вас требуется.

) нужно выбрать рубрику “Электронная подача документов” и внимательно прочитать, что от вас требуется. Выберите Центр занятости, куда вы планируете встать на учет в качестве безработного.

Загрузите 2 заявления. Необходимо заполнить заявления по образцу, который представлен на сайте, и заполнить их своей рукой.

Далее нужно отсканировать / сделать фото заявлений, а также всех необходимых документов.

Добавьте 2 заявления и копии документов в качестве вложения к электронному письму выбранного центра занятости. В теме укажите ФИО, пример “Електронне подання документів – Іваненко Іван Іванович”.

Внимание! При формировании электронного пакета документов НЕ пользуйтесь архиваторами! Такие пакеты будут отклонены почтовыми сервисами гос службы занятости в целях безопасности! Учтите, что документы, в том числе по электронной почте, нужно подавать в рабочие часы рабочих дней.



Обязательно нужно будет донести оригиналы документов в течении 10 дней после окончания карантина в соответствии с постановлением КМУ от 19.09.2018 № 792. Время донесения документов может быть продлено по уважительной причине, предусмотренной п.28.

Сроки присвоения статуса безработного на время карантина

Важное изменение – присвоение статуса “безработного” будет осуществляться в день подачи заявления. Соответственно, назначение выплаты также начнется с дня регистрации. Семидневный период, который раньше давался на усиленный поиск новой работы, упразднен, ведь человек не имеет возможности посещать собеседования.

Алгоритм действий для регистрации в ЦЗ

1. Сбор необходимого пакета документов – копий паспорта, ИНН, трудовой книжки, трудового договора (если имеется), документа, подтверждающего образование, военного 2. билета/УБД (при наличии), медицинских справок и документов, свидетельствующих об инвалидности (справки МСЭК), номера телефона. 3. Передача пакета документов сотрудникам Центра занятости. Это можно сделать двумя способами: отправить копии по указанной электронной почте, либо положить конверт с бумагами в ящик для корреспонденции, который находится в холле учреждения. 4. Ожидать связи со специалистом. Заявки обрабатываются ежедневно.



Важная информация для тех, кто уже стоит на учете

Все общение с карьерным советником будет происходить в удаленном режиме – через электронную почту или по телефону. Дата личного визита, которая была назначена до карантина, будет перенесена. Все посещения Центр занятости во время карантина отменены. Это касается и семинаров, и обучений, и курсов. Все санкции – штрафы за непосещение, пропуск занятия и так далее отменены. Любые изменения, которые будут появляться, в обязательном порядке публикуются на сайте ЦЗ.

Как встать в Центр занятости в 2020 году?

Как и раннее, стать официально безработным в Украине можно, встав на учет в Центр занятости. Регистрируется безработный, который обратился за содействием в трудоустройстве, вне зависимости от зарегистрированного места жительства либо пребывания, так как в нашей стране работает Единая информационно-аналитическая система государственной службы занятости.

Особенности постановки на учет на биржу труда и получение статуса безработного предусматривают сбор необходимой документации и поступление в ближайший Центр занятости. В соответствии с Постановлением Кабинета министров № 613, повторный процесс постановки на учет в ЦЗ и выплата обратившемуся выплаты возможна, если ранее оказанная материальная помощь была получена в срок до 360 дней (для безработных предпенсионного возраста — 2 года) на протяжении двух лет с момента первого получения выплаты по безработице.

С 1 декабря 2019 года увеличилась максимальная сумма пособия по безработице, дойдя до показателя 8408 грн. С 01.07.2020 она составляет 8788 грн, а после 01.12.2020 станет 9080 грн.



Пособие по безработице: обновления

Министерство социальной политики приняло решение обновить процедуру и условия предоставления пособия по безработице. С этой целью направлен новый проект приказа, представленный общественности. Как и сегодня, назначать выплаты будут центры занятости, начиная с восьмого дня регистрации безработного по его заявлению.

Размер пособия будет определен в зависимости от показаний Госреестра и будет зависеть от заработной платы (прибыли) и страхового стажа. При отсутствии этой информации – справок о денежном обеспечении, выданных военным комиссариатом, воинской частью. Выплачиваться средства по безработице застрахованным лицам могут не более 360 календарных дней и 720 календарных дней лицам предпенсионного возраста.

Если страховой стаж равен шести и более месяцам, пособие по безработице указывают в процентном соотношении к средней зарплате исходя из страхового стажа:

до 2 лет – 50%;

2-6 лет – 55%;

6-10 лет – 60%;

более 10 лет – 70%.



Размер пособия, насчитанный по средней зарплате за последний год, не должен быть равен более чем четырем прожиточным минимумам.

В зависимости от продолжительности безработицы размер пособия будет снижаться и выплачиваться в процентном соотношении к определенному размеру:

первые 90 дней – 100% выплат;

последующие 90 календарных дней – 80% выплат;

далее – 70%.

Кто будет получать пособие по безработице в 2020 году?

Пособие по безработице предоставляется только тем гражданам, которые получили официальный статус безработного. Согласно ч.1 ст.43 Закона Украины «О занятости населения» статус безработного предоставляется:

лицам трудоспособного возраста до назначения пенсии (в частности на льготных условиях или за выслугу лет), которые из-за отсутствия работы не имеют заработка, готовы и способны приступить к трудовой деятельности;

лицам моложе 16 лет, которые работали и были освобождены в связи с прекращением или перепрофилированием предприятий, сокращением численности штата;

инвалидам, которые не достигли пенсионного возраста и получают пенсию по инвалидности или соцпомощь.

Как получить пособие по безработице?

Для начала нужно стать на учет в Центре занятости и получить статус безработного.

Через сколько дней после увольнения нужно встать на биржу труда в Украине?

Получить официальный статус безработного можно, встав на учет в Центр занятости. У каждого человека есть срок от 9 до 12 месяцев (а зависимости от статьи увольнения), в который он может обращаться за государственной помощью. Стоит отметить, что чем раньше украинец обратится в ЦЗ, тем скорее он начнет получать денежные средства.

Регистрация безработных, которые обращаются за содействием в трудоустройстве, проводится независимо от зарегистрированного места жительства или пребывания, поскольку у нас в стране действует Единая информационно-аналитическая система государственной службы занятости.

Процедура постановки на учет на биржу труда и получения статуса безработного предусматривает сбор всех необходимых документов (их перечень приведен ниже) и обращение в ближайший ЦЗ.

При взятии безработного на учет, на него заводится персональная карточка, в которой указываются личные данные:

фамилия, имя и отчество, число, месяц и год рождения, место прописки или пребывания;

ИНН;

серия и номер паспорта;

сведения о последнем месте работы или виде деятельности, основание для прекращения трудовых отношений, в соответствии с записью в трудовой книжке, или иного вида деятельности, что подтверждено документально).

Какие документы нужны для центра занятости?

Регистрация безработных в центре занятости проводится при подаче следующего пакета документов:

паспорта гражданина Украины;

учетной карточки налогоплательщика;

трудовой книжки или гражданско-правового договора;

документа об образовании (диплома, свидетельства, сертификата и т. д.);

военного билета с указанием даты постановки на учет (в случае необходимости);

справки с последнего места работы о размере заработной платы (необходима, если страховой стаж за последние 12 месяцев составляет не менее полугода).



Дополнительно к основному перечню документов, необходимых для постановки на учет безработного, сотрудники Центра занятости могут попросить предоставить ряд справок. Так, инвалиды, которые не достигли пенсионного возраста и получают соответствующую пенсию или соцпомощь, подают копию справки к акту осмотра МСЭК и при наличии предъявляют индивидуальную программу реабилитации.

Для иностранцев, которые постоянно проживают в Украине, предусмотрена необходимость в предъявлении удостоверения (разрешения) на жительство. Переселенцы предъявляют справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица и подают ее копию. При этом, если у переселенца отсутствуют документы, подтверждающие факт его увольнения, в ЦЗ также предъявляют:

заявление о прекращении трудовых отношений, подлинность подписи на котором нотариально заверена, или документ, подтверждающий факт прекращения занятости (гражданско-правовой договор, выписка из Единого государственного реестра юридических и физических лиц-предпринимателей), или соответствующее решение суда – в случае прекращения трудовых отношений в судебном порядке;

расчетный документ (квитанцию), подтверждающий отправку указанного заявления работодателю заказным письмом с описью вложения.



В индивидуальных случаях могут понадобиться другие документы, которые подтверждают инвалидность, вид на жительство (для иностранцев) или другие обстоятельства:

иностранцам обязательно нужно предоставить вид на жительство;

переселенцы должны показать оригинал справки о внутреннем перемещении и оставить ее копию;

также нужно предоставить документ, подтверждающий расторжение трудового договора.

Размер пособия по безработице в Украине

Минимальная сумма пособия по безработице в 2020 году составляет 650 грн (Постановление Правления фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы № 175 от 12 сентября 2018 года).

На период карантина и еще 30 календарных дней после окончания карантина минимальная сумма пособия будет равна 1000 грн.



Минимальное пособие выплачивается тем, кто за последний календарный год имеет страховой стаж менее шести месяцев или уволен с последней работы по основаниям, предусмотренным пп. 3, 4, 7 и 8 ст. 40, ст.ст. 41 и 45 КЗоТ, а также выпускникам учебных заведений (без опыта работы) и демобилизованным со службы в армии.

Безработные, чей страховой стаж за последние 12 месяцев до регистрации в Центре занятости превышает 6 месяцев или имеющие перерыв в работе по уважительным причинам (срочная военная служба, учеба, уход за инвалидом I группы или ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или пенсионером, который нуждается в постоянном уходе), размер выплат по безработице рассчитывается в процентном соотношении к их среднему доходу (зарплате) в зависимости от страхового стажа, но не менее минимального размера пособия по безработице, установленного для этой категории (1800 грн).

Сумма выплат, в зависимости от продолжительности безработицы, плавно уменьшается. Так, в первые 90 дней безработный получает 100% назначенного ему пособия, в следующие 90 календарных дней – 80%, в оставшийся период выплаты составляют 70%. Обратите внимание, что максимальный размер финансовой помощи по безработице не может превышать 4 прожиточных минимума для трудоспособных лиц. То есть, максимальная сумма пособия по безработице в настоящее время составляет 8408 грн.



Как долго совершаются выплаты?

Согласно украинскому законодательству, общая продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 360 календарных дней в течение двух лет. Однако существует ряд нюансов (в частности, статья увольнения), которые влияют на продолжительность предоставления финансовой помощи безработным. Так, периоды выплат пособий по безработице следующие:

720 дней – для лиц предпенсионного возраста (за 2 года до наступления права выхода на пенсию);

360 дней – стандартная продолжительность выплат для большинства граждан;

270 дней – при увольнении с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин, по соглашению сторон, а также согласно пп. 3, 4, 7, 8 ст.ст. 40, 41 и 45 Кодекса законов о труде Украины;

180 дней – для переселенцев, а также молодежи, которая закончила или прекратила обучение в общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях, уволилась со срочной военной службы.



Тем, у кого официального стажа больше года, но они вынуждены были уйти с работы по уважительной причине, пособие рассчитывается следующим образом:

страховой стаж до 2-х лет – 50% от всей суммы;

от 2-6 лет – 55%;

6-10 лет – 60%;

страховой стаж больше 10 лет – 70%.



Размер пособия по безработице, который насчитывают по последней зарплате, не может превышать четырех прожиточных минимумов. Таким образом, максимальное пособие равняется 8408 грн. Такую помощь от государства зачастую получают чиновники. Рядовому украинцу насчитывают порядка 2200 грн в месяц.

В 2020 году произошло повышение прожиточного минимума в Украине до 2020 грн, что не может не повлиять на пособие по безработице.

В свете последних событий и реформ многие украинцы побаивались того, что выплату вообще могут отменить. Но П. Розенко (вице-премьер-министр Украины) успокаивает, что его никто отменять не собирается, а вот расчет и порядок выплаты пособия по безработице может немного измениться.

Карьерные советники

С начала января 2019 года определиться с работой помогают карьерные советники.

Карьерные советники помогают безработным осознать их сильные личностные качества, самостоятельно определить имеющиеся конкурентные преимущества, в частности способности, навыки. Карьерный советник составляет индивидуальный план оказания услуг или план трудоустройства, чтобы клиент сознательно подходил к своим возможностям на рынке труда. Карьерные советники должны поддерживать безработного в принятии решений, связанных с карьерой.

Можно ли отказаться от предложенной службой занятости работы? Да, но при этом необходимо знать определенные Законом Украины «О занятости населения» критерии подходящей для вас работы. Если гражданин, зарегистрированный в Государственной службе занятости как безработный, откажется от двух предложений подходящей работы, в том числе по полученной профессии по направлению территориального органа, а безработный, который впервые ищет работу и не имеет профессии (специальности), откажется от двух предложений прохождения профессионального обучения в период со дня регистрации (перерегистрации), то Центр занятости прекращает регистрацию такого лица в качестве безработного. В таком случае последующая регистрация возможна не ранее чем через 90 календарных дней.



Как рассчитывается пособие по безработице в Украине

Правительство установило среднюю сумму выплаты – 1200 гривен. Как рассчитывается пособие по безработице? Каждый человек может сделать расчет пособия по безработице самостоятельно. Можно воспользоваться онлайн-калькулятором на сайте службы занятости или другого официального портала.

Как начисляются выплаты на бирже труда и какие показатели для этого нужны?

Для расчета пособия понадобится:

общее количество страхового стажа;

размер страхового стажа за последние 12 месяцев;

кол-во лет, которые остались до пенсии;

статья-причина увольнения;

информация о доходах за последний год.



Калькулятор сам высчитает предположительную сумму пособия. Окончательный размер подсчитают в ЦЗ. Если все данные вписаны правильно, то оба результата будут одинаковыми.

В каких числах выплачивают пособие по безработице?

Как выплачивается пособие по безработице и долго ли его ждать? Многих интересует вопрос – какого числа выплаты в центре занятости, бывают ли задержки.

Выплату зачастую производят, как и зарплату – дважды в месяц. Хотя и не будет нарушением закона делать это один или три раза в месяц. На пособие можно рассчитывать после 7-го и 21-го числа каждого месяца.

Первые месяц-два после оформления возможны задержки по выплате в связи с проверкой всех предоставленных данных. Возможно, что первый раз безработный получит минимальное пособие, а в следующий раз – пересчитанное с доплатой по предыдущему месяцу. Также возможны выплаты частями – остаток на месяц (если статус безработного был присвоен во второй декаде) и сумма, которая сформировалась за полный месяц.

Довольно низкая сумма пособия стимулирует украинцев как можно быстрее найти новое место работы.



Посещение центра занятости и подбор подходящей работы

После присвоения статуса безработного необходимо посещать ЦЗ (не реже одного раза в 30 календарных дней) и сотрудничать с карьерным советником в подборе подходящей вакансии. Специалист назначает дату и время последующего визита, поэтому не придется брать талончик или стоят в живой очереди.

Подходящей работой считается та, которая соответствует вашему образованию, профессиональным навыкам и опыту работы.

Если в течение 6 месяцев со дня регистрации безработному не смогли найти работу по специальности, то ему предложат пройти переобучение на другую профессию с учетом его здоровья, способностей и потребностей рынка труда. При изменении профессии по направлению ЦЗ, поиск работы осуществляется как по новой, так и по предварительной специальности. Двукратный отказ от предложенной работы является основанием для снятия с регистрации в центре занятости и лишения статуса безработного.

Повторная регистрация в центре занятости возможна не ранее, чем через 90 календарных дней со дня прекращения регистрации. В этот трехмесячный период служба занятости будет предоставлять вам только консультационные услуги, выплата помощи по безработице проводиться не будет.

Обратите внимание, что пропуск назначенной даты посещения центра занятости без уважительных причин влечет за собой сокращение выплат и/или снятие с учета. Уважительными причинами, наличие которых подтверждено документально, являются: болезнь гражданина, смерть членов его семьи и родственников, уход за больным ребенком до 14 лет, посещение больницы, судебных и правоохранительных органов, военкоматов, других госучреждений и иные обстоятельства, препятствующие посещению ЦЗ.

«Рука помощи»

На протяжении двух лет будет работать программа для безработных украинцев «Рука помощи», на которую МВФ выделил около 20 млн грн. Этот проект создан для того, чтобы вернуть на рынок труда тех, кто по каким-либо причинам оказался за его рамками.

Безработным будет предоставлена поддержка, помощь в создании бизнес-планов, консультация специалистов и беспроцентный кредит в размере до 65 000 грн на открытие собственного дела. Предполагается, что участники программы смогут не только сами трудоустроиться, но, возможно, также создать рабочие места для других людей, которые в силу обстоятельств лишились работы.

К программе «Рука помощи» можно присоединиться, если вы:

вынужденный переселенец или получаете помощь как член малообеспеченной семьи и стремитесь самостоятельно определять свою судьбу, но нуждаетесь в поддержке на старте;

проживаете в Полтавской, Харьковской, Львовской областях, в Барановской городской ОТГ Житомирской области, Коптевской сельской ОТГ Черниговской области и Николаевской городской ОТГ Донецкой области.



Для того чтобы подать заявку на участие, необходимо:

Обратиться в районное управление по вопросам социальной защиты населения или в базовый центр занятости по месту жительства. Написать заявление на участие в программе проекте «Рука помощи». Предоставить справку о получении государственной социальной помощи малообеспеченным семьям или справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица.

Мифы о Центре занятости

Некоторые граждане, которые были вынуждены уйти с предыдущего места работы, рассматривают биржу труда как “запасной аэродром”, где можно будет отсидеться до лучших времен. Работники Центра занятости акцентируют внимание на том, что статус безработного – не панацея от труда, а временное, вынужденное положение, в которое попадает человек. Для заинтересованных граждан в ЦЗ созданы все условия для успешного трудоустройства – собраны вакансии как офисных, так и рабочих специальностей, разработана программа обучения и переквалификации, созданы отделы для психологической поддержки людей.

Выплаты, которые предоставляет государство, предназначены, в первую очередь, для поддержки на этапе временных трудностей, начала карьеры молодого специалиста, а не полного обеспечения трудоспособного населения.

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