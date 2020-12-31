Свята смакують краще, якщо на столі - Хліб Житомира

Непомітно спливають останні дні року, що минає. Відусюди лунають знайомі новорічні мотиви, вулиці сяють яскравими вогниками святкової ілюмінації, містяни поспішають закінчити приготування до свята: обрати останні подарунки, придбати кращі смаколики для новорічного столу, адже ця казкова ніч – чи не єдина на рік, коли ми щиро віримо в дива, тож прагнемо зробити її бездоганною.
В святковій метушні важливо не забути про звичну і традиційну, але таку необхідну страву – смачний, пухкий і запашний хліб від ТМ «Хліб Житомира». Здавалося б, чи можна здивувати хлібом? Авжеж! Лише уявіть: скибочка щойно спеченого, хрусткого багету, ніжне вершкове масло і, звичайно ж, традиційна червона ікра, м-м-м-м!
Або святкова запечена з яблуками качка – її смак не буде повним без скибочки ароматного і вишуканого хлібу «Буланже».
І, звичайно ж, яке застілля без старих-добрих «героїв» - салатів олів’є та оселедця під шубою? Повною мірою насолодитись улюбленим смаком знайомих з дитинства страв можна лише зі скибочкою пухкого «Селянського» на заквасках та сироватці!
А ваша малеча обов’язково оцінить вишукані та смачні торти «Tortissimo», як фінальний акорд святкового столу.
Створити смачне і яскраве свято разом з ТМ «Хліб Житомира» просто, головне – вчасно придбати хлібні смаколики з вашого особистого новорічного списку. Святкуйте разом з нами, і нехай прийдешній рік буде щедрим на радісні події.
Смачних і веселих свят!