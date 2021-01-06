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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Январь » 6 » 09:12:10

В Житомире мальчик проспал свою остановку и потерялся: найти дом помогли полисмены

Вчера, 09:31:10 2304 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире мальчик проспал свою остановку и потерялся: найти дом помогли полисмены

 В Житомире 8-летний мальчик по дороге на тренировку заснул в маршрутке. Когда проснулся, понял, что свою остановку проехал и потерялся. Об этом "Журналу Житомира" рассказали в патрульной полиции Житомирской области.
 

"8-летний мальчик ехал на тренировку и уснул в маршрутке №10. Когда проснулся, понял, что свою остановку проехал, а мобильного телефона не имеет. Патрульным, которые прибыли на вызов, растерянный и испуганный ребенок рассказал, что домашний адрес не помнит", - информирует полиция.


Полицейские, пообщавшись с мальчиком, все же смогли установить его место жительства. Ребенка привезли домой и отдали матери.

"К счастью, эта история закончилась хэппи-эндом. Уважаемые родители, будьте ответственными! Не оставляйте малолетних детей без присмотра, заботьтесь об их жизни и здоровье!" - призывает патрульная полиция.

Тэги: потерялся, Житомир, маршрутка, мальчик
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