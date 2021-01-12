Зеленский позвал Илона Маска приехать в Житомир

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил основателя компании SpaceX Илона Маска в Житомир в Национальный музей космонавтики имени Сергея Королёва. Об этом Зеленский заявил в Твиттере
.
"Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетного инженера и конструктора космического оборудования Сергея Королёва. Действительно, он был одним из лучших. Я бы хотел пригласить его давнего фаната Илона Маска в Украину, чтобы увидеть Музей космонавтики имени Сергея Королёва", - написал Зеленский.
Он вспомнил об июльском сообщение Илона Маска, в котором тот рассказал, что общался с семьей Королёва. Американский бизнесмен пока не ответил на приглашение посетить Житомир.
Напомним, это уже вторая попытка пригласить Илона Маска в Украину. В июле 2020 года посольство Украины в США пригласило миллиардера посетить Житомир
, где родился и рос легендарный конструктор космических ракет Сергей Королёв.
Сегодня в Житомире отметили 114-ю годовщину
со дня рождения основоположника практической космонавтики.