Зеленский позвал Илона Маска приехать в Житомир

"Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетного инженера и конструктора космического оборудования Сергея Королёва. Действительно, он был одним из лучших. Я бы хотел пригласить его давнего фаната Илона Маска в Украину, чтобы увидеть Музей космонавтики имени Сергея Королёва", - написал Зеленский.