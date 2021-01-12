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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Январь » 12 » 17:15:42

Зеленский позвал Илона Маска приехать в Житомир

Вчера, 17:24:42 1491 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Зеленский позвал Илона Маска приехать в Житомир

 Президент Украины Владимир Зеленский пригласил основателя компании SpaceX Илона Маска в Житомир в Национальный музей космонавтики имени Сергея Королёва. Об этом Зеленский заявил в Твиттере.
 

"Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетного инженера и конструктора космического оборудования Сергея Королёва. Действительно, он был одним из лучших. Я бы хотел пригласить его давнего фаната Илона Маска в Украину, чтобы увидеть Музей космонавтики имени Сергея Королёва", - написал Зеленский.


Он вспомнил об июльском сообщение Илона Маска, в котором тот рассказал, что общался с семьей Королёва. Американский бизнесмен пока не ответил на приглашение посетить Житомир.
 

Напомним, это уже вторая попытка пригласить Илона Маска в Украину. В июле 2020 года посольство Украины в США пригласило миллиардера посетить Житомир, где родился и рос легендарный конструктор космических ракет Сергей Королёв.

Сегодня в Житомире отметили 114-ю годовщину со дня рождения основоположника практической космонавтики.

Тэги: Маск, Сергей Королёв, Зеленский, Житомир
Комментариев: 6
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 17:33:08, Вчера [Материал]
-1

Сергей Королёв, Илон Маск и просто Зеленский, без имени))) Редахтор, ты что, гаранта не уважаешь? Ты же вроде вышиватный, не? Почему без имени?
ax
2 Ax Axovich (ax)   • 18:15:44, Вчера [Материал]
0

картинка улётная))))
bda
3 ДДД (bda)   • 19:49:06, Вчера [Материал]
0

для начала, сам бы, посетил, а, потом, подумал о приглашении.
bobrikov
4 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 20:19:12, Вчера [Материал]
0

занят, склоны в карпатах покоряет
MAS-ter
6 Mast (MAS-ter)   • 22:56:28, Вчера [Материал]
0

Так он был
xom
5 xom (xom)   • 22:02:54, Вчера [Материал]
-2

Королев запускал ракеты фон Брауна, поэтому совок не смог послать человека на луну. Не смог Королев сделать ракету для этого, не было ее и в Панемюнде чтобы украсть. И по сей день нет и уже по ходу не будет. Илон Маск об этом знает, а Зеленский нет.
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