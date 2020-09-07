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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Сентябрь » 7 » 15:23:30

Владимир Зеленский завтра посетит Житомирскую область

Вчера, 15:45:56 1644 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Владимир Зеленский завтра посетит Житомирскую область

 Завтра, 8 сентября, в Житомирскую область приедет президент Украины Владимир Зеленский. Приезд в Facebook анонсировала Житомирская ОГА.

"Вниманию СМИ! Началась аккредитация на освещение рабочей поездки Владимира Зеленского в Житомирскую область. Завтра, 8 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочую поездкку в ​​Житомирскую область", - говорится в сообщении.

Программа визита президента держится в тайне.

Напомним, последний раз Зеленский был в Житомире осенью 2019 года. В рамках Второго форума регионов Украины и Беларуси он встретился с Александром Лукашенко.

Его визит запомнился огромным количеством правоохранителей на улицах Житомира и кортежем из трех десятков авто.
Тэги: Житомир, Президент, Зеленский
Комментариев: 6
Provocateur
1 Agent Provocateur (Provocateur)   • 15:49:54, Вчера [Материал]
+4

Місцевих МНСників - у повну бойову готовність! Як щось не згорить, так затопить.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 18:14:20, Вчера [Материал]
-3

ну что, 8%ные, будете бузить?
или боитесь, что нукеры Арсенборисыча быстро научат родину любить....
Sams2
3 Семенюк Александр (Sams2)   • 20:52:20, Вчера [Материал]
-1

А "кортеж из трёх десятков авто" - это когда была официальная встреча глав двух государств? Это точно был его личный кортеж или журналист тупой?
vovik-zt
4 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:27:53, Вчера [Материал]
0

Житомирська область велика, куди точно приїде треба писати, або не писати взагалі. Бо люди мають знати де ставити обереги та кропити святою водою! :)
Ивасик
6 Телесик (Ивасик)   • 01:58:29, Сегодня [Материал]
0

Житомир. Сложи пазл и ты поймешь куда именно он приедет) Инфа сотка!
Танюша
5 Татьяна (Танюша)   • 23:02:20, Вчера [Материал]
0

А пианино прийдёт?
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