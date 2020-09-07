Владимир Зеленский завтра посетит Житомирскую область

Завтра, 8 сентября, в Житомирскую область приедет президент Украины Владимир Зеленский. Приезд в Facebook анонсировала Житомирская ОГА.
"Вниманию СМИ! Началась аккредитация на освещение рабочей поездки Владимира Зеленского в Житомирскую область. Завтра, 8 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочую поездкку в Житомирскую область"
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Программа визита президента держится в тайне.
Напомним, последний раз Зеленский был в Житомире осенью 2019 года. В рамках Второго форума регионов Украины и Беларуси он встретился с Александром Лукашенко
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Его визит запомнился огромным количеством правоохранителей
на улицах Житомира и кортежем из трех десятков авто
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