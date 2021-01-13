В Житомирской области водитель BMW въехал в дерево: два человека в больнице

В Бердичевском районе Житомирской области автомобиль BMW слетел с дороги и врезался в дерево. ДТП произошло вечером 12 января в селе Гришковцы.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщает Управление Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.
"Выяснилось, что на выезде с. Гришковцы автомобиль BMW съехал в кювет, столкнулся с деревом и перевернулся на бок. В транспортном средстве находились водитель и пассажир. До прибытия бойцов ГСЧС их из машины освободили очевидцы происшествия", - говорится в сообщении.
Спасатели на носилках доставили пострадавших к автомобилю скорой помощи. В дальнейшем они были госпитализированы в Бердичевскую центральную районную больницу. Кроме того, бойцы ГСЧС поставили автомобиль на колеса.
Все обстоятельства ДТП выясняет полиция в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 УК Украины.