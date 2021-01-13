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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Январь » 13 » 11:11:06

В Житомирской области водитель BMW въехал в дерево: два человека в больнице

Вчера, 11:23:06 1014 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области водитель BMW въехал в дерево: два человека в больнице

 В Бердичевском районе Житомирской области автомобиль BMW слетел с дороги и врезался в дерево. ДТП произошло вечером 12 января в селе Гришковцы.

Об этом "Журналу Житомира" сообщает Управление Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.
 

"Выяснилось, что на выезде с. Гришковцы автомобиль BMW съехал в кювет, столкнулся с деревом и перевернулся на бок. В транспортном средстве находились водитель и пассажир. До прибытия бойцов ГСЧС их из машины освободили очевидцы происшествия", - говорится в сообщении.


Спасатели на носилках доставили пострадавших к автомобилю скорой помощи. В дальнейшем они были госпитализированы в Бердичевскую центральную районную больницу. Кроме того, бойцы ГСЧС поставили автомобиль на колеса.

Все обстоятельства ДТП выясняет полиция в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Тэги: Житомирская область, дтп
Комментариев: 2
bender123
1 vasya (bender123)   • 11:25:06, Вчера [Материал]
+3

минус бляха -хорошая новость
SlavaNibiru
2 Святослав (SlavaNibiru)   • 13:50:03, Вчера [Материал]
+2

Мінус бляха з BMW головного мозку на борту - двічі гарна новина
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