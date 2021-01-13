Находился в розыске: полисмены задержали вора, который «обчистил» десяток квартир в Житомире

В Житомире полицейские разыскали и задержали мужчину, который подозревается в совершении ряда квартирных краж. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.
В декабре прошлого года полицейские Житомирского отдела полиции установили причастность 34-летнего жителя областного центра к десятку краж из квартир горожан, совершенных в течение 2020-го. Следователи объявили ему о подозрении. До того, по решению суда, мужчина находился под домашним арестом за ранее совершенный разбой.
"Подозреваемый не явился на судебное заседание по избранию ему меры пресечения с новыми уголовными деяниями. Во время неоднократных проверок полицейские не обнаружили мужчину и по месту жительства. Поэтому следователи полиции объявили его в розыск", - рассказал и.о. начальника Житомирского районного управления полиции ГУНП Сергей Синявский.
12 января оперативники подразделения криминальной полиции заметили на одной из улиц Житомира разыскиваемого мужчину, задержали его и доставили в участок.
Вскоре суд рассмотрит ходатайство следователей о содержании подозреваемого под стражей. За серию краж из квартир мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.