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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Январь » 13 » 12:41:43

Находился в розыске: полисмены задержали вора, который «обчистил» десяток квартир в Житомире

Вчера, 13:04:43 1371 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Находился в розыске: полисмены задержали вора, который «обчистил» десяток квартир в Житомире

 В Житомире полицейские разыскали и задержали мужчину, который подозревается в совершении ряда квартирных краж. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

В декабре прошлого года полицейские Житомирского отдела полиции установили причастность 34-летнего жителя областного центра к десятку краж из квартир горожан, совершенных в течение 2020-го. Следователи объявили ему о подозрении. До того, по решению суда, мужчина находился под домашним арестом за ранее совершенный разбой.
 

"Подозреваемый не явился на судебное заседание по избранию ему меры пресечения с новыми уголовными деяниями. Во время неоднократных проверок полицейские не обнаружили мужчину и по месту жительства. Поэтому следователи полиции объявили его в розыск", - рассказал и.о. начальника Житомирского районного управления полиции ГУНП Сергей Синявский.


12 января оперативники подразделения криминальной полиции заметили на одной из улиц Житомира разыскиваемого мужчину, задержали его и доставили в участок.

Вскоре суд рассмотрит ходатайство следователей о содержании подозреваемого под стражей. За серию краж из квартир мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
Тэги: квартиры, вор, Житомир
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