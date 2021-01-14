В Житомире открылся первый ресторан известной сети фастфуда KFC

В Житомире 13 января открыли первый в городе ресторан международной сети KFC. Заработал фастфуд в ТРЦ "Глобал UA" на улице Киевской.
На период локдауна в заведение невозможно попасть, работает экспресс-окно и онлайн-доставка.
Это 37-й ресторан сети в Украине. Фастфуд KFC также работают в Киеве, Днепре, Львове, Сумах, Харькове, Одессе и Павлограде Днепропетровской области.
Kentucky Fried Chicken (KFC)
- это основанная 1952 американская сеть фастфудов, объединяющая более 25 тыс. заведений по всему миру. KFC является третьей в мире сетью ресторанов быстрого питания после Subway (более 41 тыс. заведений) и McDonald's (почти 39 тыс.).
Згідно з календарем Першої ліги, перший домашній матч "Полісся" після зимової перерви має відбутися 26 безрезня.
Акцент в меню делается на линейках блюд, в состав которых входит куриное мясо, приготовленное по уникальным рецептам полковника Сандерса. Оригинальная рецептура панировки курицы держится в тайне уже много лет и известна только нескольким сотрудникам компании KFC.
И никто за идиотов вас не принимает к чему такие коментарии непонятно!