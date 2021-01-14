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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Январь » 14 » 13:12:15

В Житомире открылся первый ресторан известной сети фастфуда KFC

Вчера, 13:31:15 7927 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире открылся первый ресторан известной сети фастфуда KFC

 В Житомире 13 января открыли первый в городе ресторан международной сети KFC. Заработал фастфуд в ТРЦ "Глобал UA" на улице Киевской.

На период локдауна в заведение невозможно попасть, работает экспресс-окно и онлайн-доставка.

Это 37-й ресторан сети в Украине. Фастфуд KFC также работают в Киеве, Днепре, Львове, Сумах, Харькове, Одессе и Павлограде Днепропетровской области.



Kentucky Fried Chicken (KFC) - это основанная 1952 американская сеть фастфудов, объединяющая более 25 тыс. заведений по всему миру. KFC является третьей в мире сетью ресторанов быстрого питания после Subway (более 41 тыс. заведений) и McDonald's (почти 39 тыс.).

Згідно з календарем Першої ліги, перший домашній матч "Полісся" після зимової перерви має відбутися 26 безрезня.
 

Акцент в меню делается на линейках блюд, в состав которых входит куриное мясо, приготовленное по уникальным рецептам полковника Сандерса. Оригинальная рецептура панировки курицы держится в тайне уже много лет и известна только нескольким сотрудникам компании KFC.

Тэги: фастфуд, Житомир, KFC
Комментариев: 6
Admiral8
1 Papa (Admiral8)   • 14:01:49, Вчера [Материал]
-10

прикольно на всех картинках жаренное масло, клиентов за идиотов считают))
dakar
3 Инспектор Кранник (dakar)   • 19:02:10, Вчера [Материал]
+2

Что?
Stiven30
6 Дмитрий (Stiven30)   • 08:18:29, Сегодня [Материал]
+2

Поскольку идет обвалка курицы в спец смеси (она и является главным секретом и поставляется с завода) то при жарке такой вид и получается!
И никто за идиотов вас не принимает к чему такие коментарии непонятно!
Provocateur
2 Agent Provocateur (Provocateur)   • 14:29:19, Вчера [Материал]
-5

З'їдять по цеберку курячих нагетсів, і почнуть бе-ле-мекати на вулицях!
dakar
4 Инспектор Кранник (dakar)   • 19:02:24, Вчера [Материал]
+4

Что?
Stiven30
5 Дмитрий (Stiven30)   • 08:15:06, Сегодня [Материал]
+1

Ну на самом деле KFC он на любителя острого, но вот слово "ресторан" тут явно не подходит :))))))
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