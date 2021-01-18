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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Январь » 18 » 09:52:09

Любовный треугольник: подробности трагедии, в результате которой погибли двое молодых житомирян. ВИДЕО

Сегодня, 10:12:51 1341 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Любовный треугольник: подробности трагедии, в результате которой погибли двое молодых житомирян. ВИДЕО

 В Житомире 6 января в ходе конфликта на улице от ножевого ранения погиб 26-летний мужчина. Подозреваемый в убийстве, 27-летний житомирянин, с места происшествия скрылся.

Полиция объявила его в розыск. 9 января мужчину обнаружили повешенным возле села Высокая Печь. Он оставил предсмертную записку. Во время осмотра места происшествия полицейские зафиксировали все обстоятельства, которые указывают на самоубийство мужчины.

Позже стали известны детали трагедии. Выяснилось, что конфликт между мужчинами произошел из-за женщины.

Детали в сюжете «Чрезвычайных новостей».
 
Тэги: ревность, убийство, Житомир
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