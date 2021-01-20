Забил топором: суд вынес приговор житомирянину за жестокое убийство мужчины

Рецидивист из Житомира, который топором убил мужчину, проведет в тюрьме 11 лет. Умышленное убийство совершено в марте 2017 года, в селе Заречаны Житомирского района. Об этом "Журналу Житомира
" сообщает Житомирская областная прокуратура.
"Во время конфликта между знакомыми, который возник на почве неприязненных отношений, 48-летний житель Житомира, неоднократно судимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес потерпевшему множественные удары топором-молотком по голове. От полученных ран мужчина скончался", - информирует ведомство.
Житомирский районный суд в июле 2020 года оправдал мужчину за недоказанностью совершения умышленного убийства. Не согласившись с оправдательным приговором суда первой инстанции, прокуратура обжаловала его в апелляционном суде.
"Коллегия судей, приняв во внимание доводы прокурора, признала их законными и справедливыми и назначила лицу предложенное стороной обвинения наказание"
, - сообщает прокуратура.
18 января Винницкий апелляционный суд отменил приговор Житомирского районного суда и постановил новый приговор, которым мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 УК Украины и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет.
Также удовлетворен гражданский иск о взыскании в пользу потерпевшей стороны возмещения на сумму более 300 тыс. грн причиненного морального и материального вреда. Кроме этого, в пользу государства с виновного взыскано 65 тыс. грн за проведение экспертиз.