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Пробрался в щитовую: в Житомирской области 16-летнего подростка убило током

Сегодня, 13:21:23 399 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пробрался в щитовую: в Житомирской области 16-летнего подростка убило током

 В городе Коростень полицейские устанавливают обстоятельства гибели от электрического тока 16-летнего юноши. Об этом "Журналу Житомира" сообщает ГУ Нацполиции Житомирской области.

"Ночью 22 января в полицию поступило сообщение от медиков о констатации смерти жителя райцентра. Парень получил удар электротоком в щитовой на одной из улиц города", - информируют правоохранители.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Коростенского районного управления полиции.
 

"Правоохранители установили, что ночью трое товарищей по непонятным причинам заинтересовались электрощитовой, что находится в переулке Парковом. Один из мальчишек зашел внутрь и через некоторое время получил удар электротоком", - отмечает полиция.


Его 17-летний товарищ пытался спасти юношу, однако напрасно - парень умер еще до приезда медиков.

Сейчас по этому факту возбуждено уголовное производство. Устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия, в том числе, действительно ли вход в подстанцию не был закрыт.
Тэги: Смерть, Коростень, электроток
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