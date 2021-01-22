Пробрался в щитовую: в Житомирской области 16-летнего подростка убило током

В городе Коростень полицейские устанавливают обстоятельства гибели от электрического тока 16-летнего юноши. Об этом "Журналу Житомира
" сообщает ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Ночью 22 января в полицию поступило сообщение от медиков о констатации смерти жителя райцентра. Парень получил удар электротоком в щитовой на одной из улиц города"
, - информируют правоохранители.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Коростенского районного управления полиции.
"Правоохранители установили, что ночью трое товарищей по непонятным причинам заинтересовались электрощитовой, что находится в переулке Парковом. Один из мальчишек зашел внутрь и через некоторое время получил удар электротоком", - отмечает полиция.
Его 17-летний товарищ пытался спасти юношу, однако напрасно - парень умер еще до приезда медиков.
Сейчас по этому факту возбуждено уголовное производство. Устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия, в том числе, действительно ли вход в подстанцию не был закрыт.