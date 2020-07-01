Пенсионера с подозрением на COVID-19 положили в больницу: через несколько часов его нашли мертвым в овраге

В городе Коростень 70-летнего дедушку ночью госпитализировали с пневмонией и подозрением на коронавирус. Уже утром родственники не смогли к нему дозвониться. Медики только развели руками - мол, где пациент не знают.
Через пару часов мужчину нашли мертвым в овраге вблизи больницы, сообщается в сюжете ТСН
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Наталья Гонгало – внучка умершего говорит, что дедушка пробыл в больнице менее суток. У него поднялась температура. Скорая забрала его в больницу. Там диагностировали пневмонию и заподозрили коронавирус. Родных предупредили - посещать его запрещено.
"Говорит, все хорошо, он сегодня будет под кислородной масочкой. Вы сюда не приходите, вас все равно сюда не пустят", – рассказывает Наталья.
А утром его телефон уже не отвечал. Внучка приехала, а ей сказали - дедушки нет, пошел домой. Родственники "обрывали" телефоны родных и знакомых. Звонили и медикам.
"Кто должен следить за порядком? Мы вчера папу доставили в больницу. Дальше где искать? 70 лет человеку. Почему не сообщили родным сразу?", – спросила по телефону дочь умершего.
В больнице лишь извинились за дежурного врача.
Пациента искали полиция, медики и родственники. Через 5 часов мужчину нашли в овраге вблизи. Уже без признаков жизни.
"И вы понимаете, душа разрывается, что, возможно, он здесь лежал и звал кого-то, мы же не знаем. Он лежал лицом вниз"
, – говорит внучка умершего.
Как дедушка оказался в овраге вместо бокса инфекционного отделения, – сейчас у родных есть только предположения. Но они узнали - когда дедушка исчез, из больницы его сразу же выписали.
В полиции по факту смерти пациента открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство". Причина смерти уже известна.
"Причиной смерти стала легочная тромбоэмболия. В случае, если к указанному событию могут быть причастны медики, то есть смерть лица наступила из-за неоказания медицинской помощи, будет предоставлена соответствующая правовая оценка", – отметил начальник следственного отделения Коростенского райотдела полиции ГУНП в Житомирской области Алексей Кавецкий.
Главный врач Коростенской городской больницы говорит, что в заведении начали служебную проверку. Действия подчиненных проверяет, но намекает, что больной нарушил режим и самовольно вышел из инфекционного отделения.
"Если врач приходит на обход, а пациент отсутствует, а учитывая режим ковидности, где он не имеет права покидать инфекционное помещение, врач не несет за него ответственности", – комментирует генеральный директор ЦГБ г. Коростеня Николай Хадаковский.
И убеждает, что об исчезновении пациента сообщили в полиции. Но в полиции говорят, что звонок о пропавшем получили от родственников.
Служебную проверку начали и в областном управлении здравоохранения. Но пока только изучают документацию и объяснения медперсонала больницы. А родственники уверены, что если бы мужчины сразу начали искать, он мог бы выжить, или по крайней мере умер в нормальных условиях – в палате. Уже после смерти пришли результаты анализов - коронавирус у мужчины не подтвердился.
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Я думаю что в суде просто посмеются с такого "мнения" ген.директора. Заехав к вам на лечение, ответственность за пациентом лежит на медиках. Если вам не хватает ума на ночь закрыть дверь из отделения, или посадить на выходе медсестру для надзора, то это ваша халатность. Помнится когда-то с отцом в больнице приходилось ночевать, так дежурила всегда медсестра+дежурный врач. Один идет в обход, другой на вахте. Или же, если был только кто-то один, то просто закрывался на ключ выход из отделения и делался обход. Видимо тут ума медикам хватало.