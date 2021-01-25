«Предупреждали об уголовной ответственности»: в Житомире полисмены задержали водителя-взяточника

В Житомире водитель автомобиля нарушил правила дорожного движения и предложил патрульным взятку, чтобы избежать административной ответственности. Инцидент произошел на проспекте Независимости.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в пресс-службе патрульной полиции Житомирской области.
"За нарушение инспекторы патрульной полиции остановили автомобиль Ford Transit. Чтобы избежать административной ответственности водитель предложил патрульным полицейским неправомерную выгоду, а именно деньги. Патрульные неоднократно предупреждали мужчину об уголовной ответственности, однако последний проигнорировал слова полицейских и оставил средства в служебном автомобиле", - информирует полиция.
Как следствие, патрульные полицейские задержали водителя и вызвали на место остановки следователей.
Правоохранители напоминают, что за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу предусмотрена уголовная ответственность.