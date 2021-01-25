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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Январь » 25 » 16:33:29

«Предупреждали об уголовной ответственности»: в Житомире полисмены задержали водителя-взяточника

Вчера, 16:35:29 5881 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Предупреждали об уголовной ответственности»: в Житомире полисмены задержали водителя-взяточника

 В Житомире водитель автомобиля нарушил правила дорожного движения и предложил патрульным взятку, чтобы избежать административной ответственности. Инцидент произошел на проспекте Независимости.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в пресс-службе патрульной полиции Житомирской области.
 

"За нарушение инспекторы патрульной полиции остановили автомобиль Ford Transit. Чтобы избежать административной ответственности водитель предложил патрульным полицейским неправомерную выгоду, а именно деньги. Патрульные неоднократно предупреждали мужчину об уголовной ответственности, однако последний проигнорировал слова полицейских и оставил средства в служебном автомобиле", - информирует полиция.


Как следствие, патрульные полицейские задержали водителя и вызвали на место остановки следователей.

Правоохранители напоминают, что за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу предусмотрена уголовная ответственность.
Тэги: взятка, полиция, Житомир
Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 09:51:57, Сегодня [Материал]
0

Анекдот!!! И вопрос что он делал в служебном автомобиле, как он в нем и зачем оказался???
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