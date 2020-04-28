В Житомире полиция задержала водителя автомобиля, который был пьяным за рулем и для избежания ответственности предложил патрульным взятку. Как стало известно "Журналу Житомира
", инцидент произошел вечером 27 апреля на улице Ивана Мазепы.
"За нарушение ПДД инспекторы полиции остановили автомобиль Volkswagen Golf. Во время общения с водителем и проверки документов, патрульные полицейские заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения"
, - информирует патрульная полиция.
Чтобы избежать административной ответственности, водитель автомобиля предложил патрульным полицейским неправомерную выгоду и оставил деньги на заднем сиденье служебного автомобиля.
Патрульные задержали мужчину и вызвали на место происшествия работников следственно-оперативной группы, а также оформили административный протокол по статье 130 КУоАП (Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения).
В Житомире пьяный водитель пытался дать взятку полиции. ФОТО