На Житомирщине хотят восстановить усадьбу, где жил и творил Бальзак. ФОТО

"Состоялась очень теплая встреча с Жаном Рошем, президентом Ассоциации "Бальзак-Ганська", кавалером ордена Почетного Легиона, инициатором масштабного фестиваля Balzac Fest в Украине. В планах Ассоциации "Бальзак-Ганська"- создать туристический маршрут от Франции в Украину, в который включить места, где бывал великий классик. В частности, Жан Рош не первый год выступает с идеей восстановить усадьбу Ганских в Верховне и открыть ее для тысяч туристов", - сообщил Владимир Федоренко .

"Чтобы показывать Верховню для широкой общественности, сначала нужно провести определенную работу. В имении расположен агротехнический колледж. Наверное, нужно новое здание для него, чтобы и колледж продолжил работать, и чтобы мы смогли сохранить и реконструировать культурный памятник, будем советоваться с руководством колледжа! Это большой проект, здесь области самостоятельно не справиться, нужна помощь, в том числе от французских коллег. Также необходимо отремонтировать дорогу к усадьбе Ганских, ведь мы ожидаем наплыв туристов", - добавил Федоренко.