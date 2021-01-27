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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2021 » Январь » 27 » 11:23:36

На Житомирщине хотят восстановить усадьбу, где жил и творил Бальзак. ФОТО

Сегодня, 11:32:02 541 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине хотят восстановить усадьбу, где жил и творил Бальзак. ФОТО

 В Житомирской области могут восстановить усадьбу Ганских, в которой несколько лет жил и творил классик мировой литературы Оноре де Бальзак. Об этом в соцсети заявил председатель Житомирского областного совета.
 

"Состоялась очень теплая встреча с Жаном Рошем, президентом Ассоциации "Бальзак-Ганська", кавалером ордена Почетного Легиона, инициатором масштабного фестиваля Balzac Fest в Украине. В планах Ассоциации "Бальзак-Ганська"- создать туристический маршрут от Франции в Украину, в который включить места, где бывал великий классик. В частности, Жан Рош не первый год выступает с идеей восстановить усадьбу Ганских в Верховне и открыть ее для тысяч туристов", - сообщил Владимир Федоренко.




Сейчас в имении функционирует агротехнический колледж, поэтому среди первоочередных шагов - найти новое помещение для учебного заведения.
 

"Чтобы показывать Верховню для широкой общественности, сначала нужно провести определенную работу. В имении расположен агротехнический колледж. Наверное, нужно новое здание для него, чтобы и колледж продолжил работать, и чтобы мы смогли сохранить и реконструировать культурный памятник, будем советоваться с руководством колледжа! Это большой проект, здесь области самостоятельно не справиться, нужна помощь, в том числе от французских коллег. Также необходимо отремонтировать дорогу к усадьбе Ганских, ведь мы ожидаем наплыв туристов", - добавил Федоренко.


Вопрос усадьбы и ремонта дороги вынесут на обсуждение депутатов областного совета. 

Напомним, усадьба Ганских находится в селе Верховня Ружинского района. Несколько лет подряд там проходил фестиваль Balzac Weekend.















Фото с Facebook-страницы Владимира Федоренко
Тэги: Житомирщина, усадьба Ганских, Оноре де Бальзак
Комментариев: 2
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 12:14:27, Сегодня [Материал]
0

из раздряда реставрации стадионов :))
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 12:41:32, Сегодня [Материал]
0

территория сельхозтехникума конечно жирный кусок
и контора этого французского дядьки с/х занимаецца
совпадение?
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