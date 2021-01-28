Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 29.01.2021    04:51:08
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Январь » 28 » 13:19:46

Дельцы незаконно рубили на Житомирщине сосны и продавали древесину за границу

Вчера, 13:43:46 721 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Дельцы незаконно рубили на Житомирщине сосны и продавали древесину за границу

 Прокуратура направила дело в суд в отношении организованной группы, которая продавала иностранным компаниям незаконно срубленную на Житомирщине древесину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
 

"Установлено, что 32-летний предприниматель из Донецкой области организовал и возглавил преступную группу, привлекая в ее состав жительницу города Житомира, которая имела значительный опыт документального оформления экспортных операций, своего бизнес-партнера - гражданина Турции и предпринимателя из Коростеня. Используя реквизиты подконтрольных обществ и поддельные документы о законности происхождения древесины, организованная группа в октябре-ноябре 2019 года незаконно сбыла иностранным компаниям 1654 куб. м пиломатериалов из дерева породы сосна общей стоимостью более 4 млн грн", - информирует прокуратура.


Полученные от преступной деятельности деньги легализовали через банковские счета подконтрольных предпринимателей.

27 января Житомирской областной прокуратурой, в рамках процессуального руководства, направлен в суд обвинительный акт по факту сбыта членами преступной группировки незаконно срубленных деревьев и легализации полученных денежных средств (ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 246, ч. Ч. 1 , 4 ст. 358 УК Украины). 
Тэги: Житомирщина, древесина, прокуратура
Комментариев: 1
Pound
1 Life is life (Pound)   • 15:03:56, Вчера [Материал]
0

Ви таке пишете, як вивозили нелегально, як потрібно сертифікат походження? То де вони їх брали?
Ответ: "Используя реквизиты подконтрольных обществ и поддельные документы о законности происхождения древесины, организованная группа в октябре-ноябре 2019 года незаконно сбыла иностранным компаниям 1654 куб. м пиломатериалов"
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus