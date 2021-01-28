Дельцы незаконно рубили на Житомирщине сосны и продавали древесину за границу

"Установлено, что 32-летний предприниматель из Донецкой области организовал и возглавил преступную группу, привлекая в ее состав жительницу города Житомира, которая имела значительный опыт документального оформления экспортных операций, своего бизнес-партнера - гражданина Турции и предпринимателя из Коростеня. Используя реквизиты подконтрольных обществ и поддельные документы о законности происхождения древесины, организованная группа в октябре-ноябре 2019 года незаконно сбыла иностранным компаниям 1654 куб. м пиломатериалов из дерева породы сосна общей стоимостью более 4 млн грн", - информирует прокуратура.