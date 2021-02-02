Угрожал ножом за шоколадку: в Житомире задержали любителя сладенького

1 февраля в одном из магазинов Житомира мужчина украл шоколадку и угрожал продавщице ножом. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Житомирской области.
"Вчера, около 20 часов, инспекторы роты ТОР получили сообщение "Разбой". Продавщица одного из магазинов Житомира сообщила, что неизвестный, угрожая ножом, украл шоколадку"
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Когда патрульные прибыли в магазин охранник указал на мужчину, у которого правоохранители во время поверхностной проверки обнаружили нож.
На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу, которая установит все обстоятельства дела.
Ну не знаю .... помоему за шоколадку :)))))