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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Февраль » 2 » 13:24:30

Угрожал ножом за шоколадку: в Житомире задержали любителя сладенького

Сегодня, 13:50:30 855 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Угрожал ножом за шоколадку: в Житомире задержали любителя сладенького

 1 февраля в одном из магазинов Житомира мужчина украл шоколадку и угрожал продавщице ножом. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Житомирской области.

"Вчера, около 20 часов, инспекторы роты ТОР получили сообщение "Разбой". Продавщица одного из магазинов Житомира сообщила, что неизвестный, угрожая ножом, украл шоколадку", - говорится в сообщении.

Когда патрульные прибыли в магазин охранник указал на мужчину, у которого правоохранители во время поверхностной проверки обнаружили нож.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу, которая установит все обстоятельства дела.

Тэги: вор, Житомир, шоколадка
Комментариев: 4
Pound
1 Life is life (Pound)   • 14:14:24, Сегодня [Материал]
0

Зараз кожна нечесть ходить з ножем.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:16:50, Сегодня [Материал]
-3

Газ украли . землю украли грозят народу голодом и никто из этих подонков не сидит.
Stiven30
3 Дмитрий (Stiven30)   • 14:57:44, Сегодня [Материал]
0

Тебя за что посадили
Ну не знаю .... помоему за шоколадку :)))))
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 16:18:38, Сегодня [Материал]
-1

этого тоже по-звирячему побили?
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