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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Февраль » 3 » 10:51:46

Украинцам компенсируют расходы на электроотопление: Кабмин выделил 1,4 млрд грн

Сегодня, 11:11:31 430 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украинцам компенсируют расходы на электроотопление: Кабмин выделил 1,4 млрд грн

 Кабинет Министров утвердил порядок компенсации для людей, которые используют электроотопление. Государство выделит на компенсации 1,4 млрд грн. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.
 

"Правительство утвердило порядок компенсации для людей, которые используют электроотопление. Такая компенсация будет начисляться автоматически (на лицевые счета потребителей). Никаких справок и заявлений писать не нужно", - написал Шмыгаль в Facebook.


По его словам, компенсации будут выплачиваться людям, дома которых оборудованы электроотопительными установками и у которых дома не газифицированы или не имеют централизованного теплоснабжения.

Также компенсации будут выплачены многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа. В целом это более 600 000 украинских семей.

Премьер-министр подчеркнул, что это решение - один из шагов правительства, который позволит снизить тарифы и установить справедливые правила на рынке газа и электроэнергии. 

Ранее Кабинет министров Украины отменил льготную цену на электроэнергию для населения 90 копеек за первые 100 кВт-ч с января 2021 года и установил ее на уровне 1,68 грн за кВт-ч.
 
Тэги: электроэнергия, компенсация, отопление
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