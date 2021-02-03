Украинцам компенсируют расходы на электроотопление: Кабмин выделил 1,4 млрд грн

Кабинет Министров утвердил порядок компенсации для людей, которые используют электроотопление. Государство выделит на компенсации 1,4 млрд грн. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Правительство утвердило порядок компенсации для людей, которые используют электроотопление. Такая компенсация будет начисляться автоматически (на лицевые счета потребителей). Никаких справок и заявлений писать не нужно", - написал Шмыгаль в Facebook.
По его словам, компенсации будут выплачиваться людям, дома которых оборудованы электроотопительными установками и у которых дома не газифицированы или не имеют централизованного теплоснабжения.
Также компенсации будут выплачены многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа. В целом это более 600 000 украинских семей.
Премьер-министр подчеркнул, что это решение - один из шагов правительства, который позволит снизить тарифы и установить справедливые правила на рынке газа и электроэнергии.
Ранее Кабинет министров Украины отменил льготную цену на электроэнергию для населения 90 копеек за первые 100 кВт-ч с января 2021 года и установил ее на уровне 1,68 грн за кВт-ч.