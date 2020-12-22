Аналогов в Украине нет: в 2021 году в Житомире достроят уникальную ТЭЦ. ФОТО

В Житомире на территории котельной РК-10, в пер. Винокуренном, 36а, вскоре появится новая и уникальная ТЭЦ. Она будет оснащена турбиной для комбинированного производства тепла и электроэнергии.
Как пояснили «Журналу Житомира
» в городском совете, ТЭЦ будет иметь термодинамическую установку органического цикла Ренкина, которая комбинированно будет производить тепло и электроэнергию. Ее мощность - 1,2 МВт электрической и 7,1 МВт тепловой энергии.
В качестве топлива будет использоваться не газ, а щепа. Выбросы СО2 уменьшатся до 12 650 тонн в год, что вдвое меньше по сравнению с использованием котельными газа.
По словам мэра Житомира Сергея Сухомлина, реализация проекта даст возможность получить дополнительный доход для КП и сдержать рост тарифов. Ведь город в меньшей степени будет зависеть от роста цен на энергоносители, а поэтому будет иметь контроль над тарифами.
«Аналогичного технологического процесса в Украине нет, - объясняет Петр Сергийчук, технический директор КП "Житомиртеплокоммунэнерго". - В этом его уникальность. Такая когенерационная установка будет первой в Украине, где комбинированно будет производиться и тепло, и электрическая энергия. А средняя себестоимость гигакалории для Теплокоммунэнерго будет намного ниже».
Проект также предусматривает замену сети центрального теплоснабжения котельных РК-9, РК-10 с общей длиной теплоизолированных труб ок. - 6810 м. (в двухтрубном измерении). На сегодня уже смонтировано 4450 м.п. тепловых сетей в двухтрубном измерении. Переоборудуют и тепловые узлы.
Интересной новацией станет монитор, который оборудуют на территории станции для посекундной визуализации выбросов в атмосферу, то есть житомиряне смогут в режиме реального времени наблюдать за количеством атмосферных выбросов.
Новая ТЭЦ позволит домам, которые подключены к котельной РК-10 (ул. Маликова, Проспект Мира, ул. Вильский шлях), получать горячую воду круглосуточно.
Планируется, что ТЭЦ будет готова в конце лета 2021 года, а весной этого же года намерены уже начать строительство еще одной станции.
Масштабный для города объект строится на средства Правительства Швейцарской Конфедерации в софинансировании с местным бюджетом. Ориентировочная стоимость проекта составляет 12,32 млн швейцарских франков, из которых 9,32 млн швейцарских франков - средства гранта SECO и местный взнос в размере 3 млн эквивалента швейцарских франков.
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По словам мэра Житомира Сергея Сухомлина, реализация проекта даст возможность получить дополнительный доход для КП и сдержать рост тарифов. Ведь город в меньшей степени будет зависеть от роста цен на энергоносители, а поэтому будет иметь контроль над тарифами.
Поверьте, эти гении всегда найдут повод для повышения. Им даже не нужно какое-то экономическое обоснование, вон маршрутки дорожают не по экономическим обоснованиям, а просто, чтобы стимулировать переход на безнал оплату. Подневольно вспоминается ржач Жириновского с его коронной фразой: - Ха-ха-ха-ха-ха! Че не смеетесь? А? Это Житомир! (в оригинале было РФ) Смешно же!