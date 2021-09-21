Будет производить тепло и электроэнергию: в Житомире завершается строительство ТЭЦ. ФОТО

«Сейчас настраивается электронная система заполняется технологическими носителями - термомаслом, силиконом, жидкостью ... Потом - проверка системы, сушка котла, запуск теплообменника, холодный и горячий цикл турбины ... Это займет 2 или 3 месяца ... Планируем, что в декабре в полном объеме введем ее в эксплуатацию», - рассказывает Дмитрий Рогожин, директор КП «Житомиртеплокоммунэнерго».

«Топливо подается в камеру сгорания, где есть три контура - сушка, догорание, горение и выгорание. Газ, который нагревается до 1000 градусов, подается в масляный котел, он нагревает термомасло до 340 градусов, и это термомасло идет к воздухоподогревателю ... Силиконовое масло становится паром, идет на турбину, турбина крутит, потом подается в паровыделяющий теплообменник. Здесь охлаждается, образуется вода, и 5 МВт тепловой энергии подается на котельную. Из котельной - к потребителям», - объясняет Петр Сергийчук, технический директор КП «Житомиртеплокоммунэнерго».