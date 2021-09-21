Будет производить тепло и электроэнергию: в Житомире завершается строительство ТЭЦ. ФОТО

В Житомире на новой ТЭЦ на биомассе уже смонтировано оборудование и проводятся процедуры для запуска системы в рабочий режим. Ввести в эксплуатацию объект планируют в декабре, сообщает пресс-служба городского совета.
«Сейчас настраивается электронная система заполняется технологическими носителями - термомаслом, силиконом, жидкостью ... Потом - проверка системы, сушка котла, запуск теплообменника, холодный и горячий цикл турбины ... Это займет 2 или 3 месяца ... Планируем, что в декабре в полном объеме введем ее в эксплуатацию», - рассказывает Дмитрий Рогожин, директор КП «Житомиртеплокоммунэнерго».
На ТЭЦ термодинамическая установка органического цикла Ренкина комбинированно будет производить тепло и электроэнергию. Ее мощность - 1,2 МВт электрической и 7,1 МВт тепловой энергии. ТЭЦ сможет обеспечить теплом 60 тыс. кв. м. площади. К тому же установка круглосуточного цикла позволит домам на улицах Маликова, проспект Мира и Вильский шлях получать горячую воду круглосуточно.
«Топливо подается в камеру сгорания, где есть три контура - сушка, догорание, горение и выгорание. Газ, который нагревается до 1000 градусов, подается в масляный котел, он нагревает термомасло до 340 градусов, и это термомасло идет к воздухоподогревателю ... Силиконовое масло становится паром, идет на турбину, турбина крутит, потом подается в паровыделяющий теплообменник. Здесь охлаждается, образуется вода, и 5 МВт тепловой энергии подается на котельную. Из котельной - к потребителям», - объясняет Петр Сергийчук, технический директор КП «Житомиртеплокоммунэнерго».
В мэрии заявляют, что установка с таким технологическим процессом комбинированного производства тепла и электроэнергии - первая в Украине.
«Станция будет работать в основном в автоматическом режиме, и очень небольшое количество персонала будет обслуживать систему»
, - говорит Петр Сергийчук.
Сервисное обслуживание оборудования будет проводить итальянская компания. В течение двух недель итальянцы проведут обучение персонала. Топливо будет подаваться в автоматическом режиме с помощью подвижного пола. На складе же будет храниться щепа на трое суток работы станции.
«Концепция новой ТЭЦ - «зеленые» технологии, уменьшение выбросов CO2 (выбросы уменьшатся до 12 650 тонн в год), энергосбережение (уменьшение потребления электроэнергии до 8050 МВт/ч в год). Город также уменьшит потребление природного газа до 6 326 854 нм3 в год», - объясняют в городском совете.
Житомиряне и работники ТЭЦ смогут в режиме реального времени наблюдать за количеством атмосферных выбросов: на территории станции оборудуют монитор для почасовой визуализации выбросов в атмосферу.
Объект возводился на средства Правительства Швейцарской Конфедерации в софинансировании с местным бюджетом. Стоимость - около 300 млн грн, из которых почти 100 млн - бюджет громады.
Фото: ЖГС