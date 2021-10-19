Новая житомирская ТЭЦ работает в тестовом режиме. Она начнет поставлять тепло через два месяца. ВИДЕО

Как вы оцениваете перенос супермаркетов за пределы города?

Я поддерживаю изменения: супермаркетов в Житомире очень много и они мешают работать магазинам

Это абсурд! Не выгодно покупателям ездить за город. Не все имеют автомобили

Магазины не смогут справиться с потоком покупателей, без супермаркетов не обойтись

До внедрения категорических изменений дело не дойдет

Владельцы супермаркетов и покупатели отстоят свое право и законопроект не примут