Новая житомирская ТЭЦ работает в тестовом режиме. Она начнет поставлять тепло через два месяца. ВИДЕО

В Житомире на новой ТЭЦ, которая работает на измельченной древесине, в первый раз провели тепловой запуск турбины. Температуру котла инженеры довели до трехсот градусов. Именно такой она будет во время работы станции, сообщает "Суспільне".
"Таким образом мы технологически уменьшаем зависимость от стоимости газа для наших жителей. Резкие колебания цены на газ станут не столь ощутимыми, какие они есть сейчас", - говорит Дмитрий Рогожин, руководитель коммунального предприятия "Житомиртеплокоммунэнерго".
Тестовые испытания будут продолжаться в течение двух месяцев. После этого теплоэлектростанция начнет поставлять тепло потребителям - 18 тысячам жителей в 73 многоквартирные дома города, которые на протяжении всего года смогут иметь горячую воду и отопление в домах.
Напомним, объект возводился на средства Правительства Швейцарской Конфедерации в софинансировании с местным бюджетом. Стоимость - около 300 млн грн, из которых почти 100 млн - бюджет громады.