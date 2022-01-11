Житомир хочет отказаться от газа и отапливать здания щепой и мусором

Житомир в течение следующих трех лет планирует заместить 60-65% газа, который в настоящее время потребляется для отопления, за счет четырех теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), работающих на щепе, и еще 30% – за счет сжигания RDF-топлива.
Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин в ходе "круглого стола" на тему централизованного отопления, информирует "Интерфакс-Украина".
"Себестоимость 1 Гкал тепловой энергии (ТЭЦ на щепе, – ред.) составляет около 1100 грн при средней цене по Украине 2000 грн (газовые ТЭЦ – ред.). Причем, это мы еще понимаем, что теплокоммунэнерго получают льготный газ от "Нафтогаза". Реальная рыночная цена была бы значительно выше", – сообщил Сухомлин.
Городской голова отметил, что указанная выше первая ТЭЦ на щепе за грантовые средства правительства Швейцарии и бюджета города уже запущена и производит электроэнергию (1,1 МВт), обеспечивая потребности коммунального предприятия в э/э.
По его словам, вторая более мощная ТЭЦ на щепе будет построена за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), остальные две – частными инвесторами в период 2022-2023 годов.
При этом треть газового баланса Житомира будет замещена за счет сжигания RDF-топлива (состоит из оставшихся отходов после сортировки мусора – ред.) Его будут производить на мусороперерабатывающем заводе. Мэр добавил, что такая модель мультиплицируется во многих городах Украины, в частности, с населением более 100 тыс. человек.
"Каждый украинский город производит столько мусора, что это фактически 30% замещения газа в любом городе. Так, в Житомире 40 тыс. тонн RDF, полученных с мусороперерабатывающего завода, эквивалентно 20 млн куб. м газа, что представляет собой замещение трети баланса газа в городе", – пояснил Сухомлин.
Он также добавил, что городу удалось сократить потери в теплосетях до 6% при нормативном уровне, который разрешено закладывать в платежки, 12%.