Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 12 Января 2022    09:09:15
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Январь » 11 » 08:44:21

Житомир хочет отказаться от газа и отапливать здания щепой и мусором

Вчера, 08:44:21 3705 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Житомир хочет отказаться от газа и отапливать здания щепой и мусором

 Житомир в течение следующих трех лет планирует заместить 60-65% газа, который в настоящее время потребляется для отопления, за счет четырех теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), работающих на щепе, и еще 30% – за счет сжигания RDF-топлива.

Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин в ходе "круглого стола" на тему централизованного отопления, информирует "Интерфакс-Украина".
 

"Себестоимость 1 Гкал тепловой энергии (ТЭЦ на щепе, – ред.) составляет около 1100 грн при средней цене по Украине 2000 грн (газовые ТЭЦ – ред.). Причем, это мы еще понимаем, что теплокоммунэнерго получают льготный газ от "Нафтогаза". Реальная рыночная цена была бы значительно выше", – сообщил Сухомлин.


Городской голова отметил, что указанная выше первая ТЭЦ на щепе за грантовые средства правительства Швейцарии и бюджета города уже запущена и производит электроэнергию (1,1 МВт), обеспечивая потребности коммунального предприятия в э/э.

По его словам, вторая более мощная ТЭЦ на щепе будет построена за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), остальные две – частными инвесторами в период 2022-2023 годов.

При этом треть газового баланса Житомира будет замещена за счет сжигания RDF-топлива (состоит из оставшихся отходов после сортировки мусора – ред.) Его будут производить на мусороперерабатывающем заводе. Мэр добавил, что такая модель мультиплицируется во многих городах Украины, в частности, с населением более 100 тыс. человек.
 

"Каждый украинский город производит столько мусора, что это фактически 30% замещения газа в любом городе. Так, в Житомире 40 тыс. тонн RDF, полученных с мусороперерабатывающего завода, эквивалентно 20 млн куб. м газа, что представляет собой замещение трети баланса газа в городе", – пояснил Сухомлин.


Он также добавил, что городу удалось сократить потери в теплосетях до 6% при нормативном уровне, который разрешено закладывать в платежки, 12%.
 
Тэги: газ, ТЭЦ, отопление, Житомир
Новости партнеров
Комментариев: 4
Житич
1 Василий (Житич)   • 14:22:27, Вчера [Материал]

Дуже слушна ідея.
Жити на Поліссі, де в лісах багато сухих, старих дерев і топити дорогим газом, це як мінімум не розумно.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 15:44:46, Вчера [Материал]

то есть распиаренная сухомлиновская тец на щепках тепло не производит
просто покупает електрику у реса и продаёт её по "зелёному" тарифу
годный бизнесс....
Fedya
3 Jose (Fedya)   • 20:15:42, Вчера [Материал]

60 грн за м3 - реалії сьогодення
Ивасик
4 Телесик (Ивасик)   • 01:37:12, Сегодня [Материал]

Одна ТЭЦ за кредит, вторая тоже за кредит. И еще 2 будут частников. Кредиты отдавать нужно, это закладывается в тариф. И когда еще будут 2 частные ТЭЦ, то какие там будут тарифы - будут решать частные владельцы тех ТЭЦ.

Сухомлин все просчитал? Или на глаз прикинули, мол тренд ухода от газа, опять выпендрюсь перед президентом.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus