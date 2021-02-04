Житомирян предупреждают об ухудшении погоды: из-за резкого похолодания ожидается гололедица

Житомирский городской совет предупреждает жителей и гостей города об ухудшении погодных условий с 5 февраля. Из-за резкого похолодания на дорогах ожидается гололедица. Также прогнозируют сильный ветер.
По данным Житомирского областного гидрометеоцентра, в ночь на 5 февраля по Житомирской области и городу Житомир ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый).
5 февраля
: облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. В первой половине ночи порывы 15-18 м/с. Температура ночью 7-9 ℃ мороза, днем 3-5 ℃ мороза.
6 февраля
: облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер - западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14 ℃ мороза, днем 3-8 ℃ мороза.
7 февраля
: облачно, ночью без осадков, днем местами небольшой снег. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17 ℃ мороза, днем 6-11 ℃ мороза.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения призывает житомирян при сильном ветре обходить опасные участки местности, быть особенно бдительными во время движения вблизи домов, больших деревьев и средств наружной рекламы.
Водителям советуют в период ухудшения погодных условий и при появлении гололеда воздержаться от пользования личным автотранспортом, а при невозможности - быть максимально внимательными.