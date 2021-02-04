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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 4 » 14:15:57

Житомирян предупреждают об ухудшении погоды: из-за резкого похолодания ожидается гололедица

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Житомирян предупреждают об ухудшении погоды: из-за резкого похолодания ожидается гололедица

 Житомирский городской совет предупреждает жителей и гостей города об ухудшении погодных условий с 5 февраля. Из-за резкого похолодания на дорогах ожидается гололедица. Также прогнозируют сильный ветер.

По данным Житомирского областного гидрометеоцентра, в ночь на 5 февраля по Житомирской области и городу Житомир ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый).

5 февраля: облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. В первой половине ночи порывы 15-18 м/с. Температура ночью 7-9 ℃ мороза, днем ​​3-5 ℃ мороза.

6 февраля: облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер - западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14 ℃ мороза, днем ​​3-8 ℃ мороза.

7 февраля: облачно, ночью без осадков, днем местами небольшой снег. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17 ℃ мороза, днем ​​6-11 ℃ мороза.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения призывает житомирян при сильном ветре обходить опасные участки местности, быть особенно бдительными во время движения вблизи домов, больших деревьев и средств наружной рекламы.

Водителям советуют в период ухудшения погодных условий и при появлении гололеда воздержаться от пользования личным автотранспортом, а при невозможности - быть максимально внимательными. 
Тэги: Житомир, погода гололедица, похолодание
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