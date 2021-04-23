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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 23 » 08:31:31

Синоптики предупреждают житомирян о заморозках: на область движется арктический воздух

Сегодня, 08:31:31 948 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Синоптики предупреждают житомирян о заморозках: на область движется арктический воздух

 В связи с приходом на территорию Украины арктического воздуха, в течение 24-27 апреля в Житомире и области прогнозируют существенное снижение температурного режима.

По данным Житомирского областного гидрометеоцентра, ночью и утром 24-27 апреля ожидаются сильные заморозки в воздухе 0..4º (II уровень опасности - оранжевый).

В течение указанного периода ночью без существенных осадков, днем ​​небольшие дожди, местами с мокрым снегом. Ветер западный, 8-13 м/с, порывистый.

Температура 24-26 апреля +5..+10º, днем 27 апреля постепенное повышение до +7..+12º.

"Такие погодные условия могут привести к повреждению ранних сортов абрикосов", - добавили в гидрометеоцентре.
Тэги: Житомир, погода, похолодание, прогноз
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Комментариев: 2
aptik
1 Артем (aptik)   • 10:41:10, Сегодня [Материал]

А воду с батарей уже спустили... Главное чтобы абрикосы не померзли.
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 13:42:41, Сегодня [Материал]

та уже каждый год они мерзнут.... погода уже не та. Нужны морозостойкие сорты, по другому абрикосов не дождешься.
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