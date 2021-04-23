Синоптики предупреждают житомирян о заморозках: на область движется арктический воздух

В связи с приходом на территорию Украины арктического воздуха, в течение 24-27 апреля в Житомире и области прогнозируют существенное снижение температурного режима.
По данным Житомирского областного гидрометеоцентра, ночью и утром 24-27 апреля ожидаются сильные заморозки в воздухе 0..4º
(II уровень опасности - оранжевый).
В течение указанного периода ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди, местами с мокрым снегом. Ветер западный, 8-13 м/с, порывистый.
Температура 24-26 апреля +5..+10º, днем 27 апреля постепенное повышение до +7..+12º.
"Такие погодные условия могут привести к повреждению ранних сортов абрикосов"
, - добавили в гидрометеоцентре.