Житомирян предупреждают о заморозках: ночью до 9 градусов мороза

В ближайшие дни в пределах Житомирской городской территориальной громады ожидается понижение температуры воздуха и заморозки. Об этом сообщает Житомирский областной гидрометеоцентр.
Так, ночью 10 ноября температура ожидается 4-9 ℃ мороза
, днем – 1-6 ℃ тепла.
11 ноября температура ночью 1-6 ℃ мороза, днем 3-8 ℃ тепла.
9 ноября – переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью 0-2 ℃ тепла, днем – 3-5 ℃ тепла.
В период усложнения погодных условий, снижения температуры воздуха и появления гололеда водителей призывают быть максимально внимательными при управлении личным транспортом.