Vencedor

Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 09 Ноября 2021    02:41:28
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 8 » 16:37:52

Житомирян предупреждают о заморозках: ночью до 9 градусов мороза

Вчера, 16:37:38 1417 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Житомирян предупреждают о заморозках: ночью до 9 градусов мороза

 В ближайшие дни в пределах Житомирской городской территориальной громады ожидается понижение температуры воздуха и заморозки. Об этом сообщает Житомирский областной гидрометеоцентр.

Так, ночью 10 ноября температура ожидается 4-9 ℃ мороза, днем ​​– 1-6 ℃ тепла.

11 ноября температура ночью 1-6 ℃ мороза, днем ​​3-8 ℃ тепла.

9 ноября – переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью 0-2 ℃ тепла, днем ​​– 3-5 ℃ тепла.

В период усложнения погодных условий, снижения температуры воздуха и появления гололеда водителей призывают быть максимально внимательными при управлении личным транспортом.

Тэги: заморозки, Житомир, прогноз, погода
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus