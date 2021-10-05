Ночью мороз, а днем - тепло: житомирян предупреждают о заморозках

В ближайшие дни ночью в Житомире ожидаются заморозки на поверхности почвы, а на выходные заморозки в воздухе. Об этом предупреждает Житомирский областной гидрометеоцентр.
"В пределах Житомирской городской территориальной громады ожидается понижение температуры воздуха: температура ночью 7 октября до 1℃ мороза, ночью 8 октября до 3℃ мороза, (I уровень опасности, желтый)"
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9-10 октября в Житомире ожидается температура ночью 0-3℃ мороза, днем 8-13℃ тепла.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения городского совета в период снижения температуры воздуха и появления гололеда призывает водителей ыть максимально внимательными при управлении личным транспортом.