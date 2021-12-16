Ударит мороз: в Житомире на следующей неделе ожидается резкое похолодание

Вскоре в Украину придет настоящая зима. А принесет ее арктический воздух, который ворвется в страну уже в конце этой недели.
В воскресенье в Житомире будет еще тепло. Температура воздуха будет колебаться от –2 до +2 градусов, но с 20 числа температура воздуха начнет падать.
"Температура воздуха во вторник - среду-четверг (21-23 декабря) в ночные часы может опускаться до -12-18 градусов, а днем мороз будет колебаться около 5-10 градусов"
, - отметила синоптик Наталья Диденко
.
О тенденции к похолоданию предупреждает и ресурс "Гисметео". В своем прогнозе на ближайшие две недели ощутимое снижение температуры ресурс прогнозирует уже с 21 декабря, когда ночная температура сразу упадет до 11 градусов мороза.
Морозы будут держаться как минимум несколько дней. Днем температура воздуха ожидается в пределах 4-8 градусов мороза.