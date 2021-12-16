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Ударит мороз: в Житомире на следующей неделе ожидается резкое похолодание

16 Декабря 2021, 08:30:33 5484 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ударит мороз: в Житомире на следующей неделе ожидается резкое похолодание

 Вскоре в Украину придет настоящая зима. А принесет ее арктический воздух, который ворвется в страну уже в конце этой недели.

В воскресенье в Житомире будет еще тепло. Температура воздуха будет колебаться от –2 до +2 градусов, но с 20 числа температура воздуха начнет падать.

"Температура воздуха во вторник - среду-четверг (21-23 декабря) в ночные часы может опускаться до -12-18 градусов, а днем ​​мороз будет колебаться около 5-10 градусов", - отметила синоптик Наталья Диденко.



О тенденции к похолоданию предупреждает и ресурс "Гисметео". В своем прогнозе на ближайшие две недели ощутимое снижение температуры ресурс прогнозирует уже с 21 декабря, когда ночная температура сразу упадет до 11 градусов мороза.

Морозы будут держаться как минимум несколько дней. Днем температура воздуха ожидается в пределах 4-8 градусов мороза.



 
Тэги: погода, Холодно, прогноз
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