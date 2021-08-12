Украину с понедельника накроет африканская жара – прогноз от от Натальи Диденко

Погода в Украине в пятницу, 13 августа, будет комфортной с температурой +24°C ... +29°C. Уже с понедельника страну накроет жара африканского происхождения.
По прогнозам синоптика Натальи Диденко
, осадки завтра маловероятны. Лишь на востоке и юго-востоке близость атмосферного фронта может повлечь локальные короткие грозовые дожди.
В Житомире пятница будет солнечной сухой и теплой. Днем ожидается температура +26°C ... +27°C.
Медовый Спас и ближайшее воскресенье обещают такую же прекрасную погоду, солнечную и нежаркую.
С 16 августа синоптик прогнозирует возвращение жары в Украину: температура поднимется до +30°C ... +35°C.