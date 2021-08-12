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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Август » 12 » 14:36:57

Украину с понедельника накроет африканская жара – прогноз от от Натальи Диденко

Сегодня, 14:36:57 790 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украину с понедельника накроет африканская жара – прогноз от от Натальи Диденко

 Погода в Украине в пятницу, 13 августа, будет комфортной с температурой +24°C ... +29°C. Уже с понедельника страну накроет жара африканского происхождения.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, осадки завтра маловероятны. Лишь на востоке и юго-востоке близость атмосферного фронта может повлечь локальные короткие грозовые дожди.

В Житомире пятница будет солнечной сухой и теплой. Днем ожидается температура +26°C ... +27°C.

Медовый Спас и ближайшее воскресенье обещают такую ​​же прекрасную погоду, солнечную и нежаркую.

С 16 августа синоптик прогнозирует возвращение жары в Украину: температура поднимется до +30°C ... +35°C.

Тэги: прогноз, украина, погода, жара
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Комментариев: 1
TerminatorUA
1 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 15:53:25, Сегодня [Материал]

"По прогнозам синоптика Натальи Диденко"

То есть если я посмотрю на каком-то немецком сайте прогноз погоды и выложу скрин в сеть, я тоже стану синоптиком? С неё такой-же синоптик, как и с местного zt-gregory журналист. ctrl+c, ctrl+v ....
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