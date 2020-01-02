Морозы до -20 и снегопады: синоптики рассказали, когда стоит ждать настоящую зиму

Главный синоптик обещает "качели"

"Из-за глобальных климатических изменений средняя температура в зимние месяцы с каждым годом становится все выше, и эта зима не станет исключением, – пояснил Кульбида. – Изменения климата в Украине приводят к сдвигу сезонных процессов. Результатом этого являются резкие потепления в холодный период года или наоборот – внезапные похолодания в теплый".

Ученые прогнозируют морозы и оттепели с мокрым снегом

"В начале января устойчивого снежного покрова, скорее всего, ждать не стоит. В целом его будет меньше этой зимой, чем в прошлом году, и при этом он будет совсем иного характера, в основном мокрый снег. Метели ожидаются, но кратковременные", – прогнозирует Мартазинова.



Народный синоптик: снега будет много

"Почти весь январь будет морозным, похолодание начнется вскоре после наступления нового года, – рассказал Горбань. – Оно будет сопровождаться ночными рождественскими холодами ниже -10 градусов, и еще тремя "пиками" холода: 10 и 15 января ночью до -15 градусов и крещенскими морозами (19-22) до -20 градусов. С 23 стремительно потеплеет до -1-3 градусов, а 29-31 числа ожидается оттепель".

А когда же весна