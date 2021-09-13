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Летняя погода закончилась: в Украину идут похолодание и дожди

Сегодня, 15:33:13 318 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Летняя погода закончилась: в Украину идут похолодание и дожди

 Выходные с летней погодой закончились. В ближайшие выходные в Украине стоит ожидать существенное похолодание. Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.
 

"Значительно ощутимее похолодание придется на ближайшие выходные, в субботу-воскресенье будем трястись, особенно в помещениях, от +13...+16 градусов", - предупредила она.


По словам синоптика, завтра, 14 сентября, температура воздуха будет несколько ниже в северных и западных областях - ведь они окажутся в тылу холодного фронта, днем ​​ожидаются комфортные +18...+22 градуса.

На остальной территории Украины побудет летняя погода, +20...+25 градусов.

Также Наталья Диденко предупредила об утренних туманах. По ее словам, видимость составит 300-500 метров.


 

Прогноз Укргидрометцентра


По данным Укргидрометцентра, в начале недели погоду в Украине будет формировать поле повышенного давления. Облаков станет немного больше, но солнечные лучи все еще хорошо будут прогревать воздух.

Начиная с четверга синоптическая ситуация начнет постепенно меняться: циклон с северо-запада со своими атмосферными фронтами принесет в Украину дожди, усиление ветра и понижение температуры.

В последующие трое суток в Житомире преимущественно без осадков. Температура ночью +7...+12, днем ​​+18...+23 градусов.

Тэги: погода, прогноз, украина
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