Летняя погода закончилась: в Украину идут похолодание и дожди

Выходные с летней погодой закончились. В ближайшие выходные в Украине стоит ожидать существенное похолодание. Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко
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"Значительно ощутимее похолодание придется на ближайшие выходные, в субботу-воскресенье будем трястись, особенно в помещениях, от +13...+16 градусов", - предупредила она.
По словам синоптика, завтра, 14 сентября, температура воздуха будет несколько ниже в северных и западных областях - ведь они окажутся в тылу холодного фронта, днем ожидаются комфортные +18...+22 градуса.
На остальной территории Украины побудет летняя погода, +20...+25 градусов.
Также Наталья Диденко предупредила об утренних туманах. По ее словам, видимость составит 300-500 метров.
Прогноз Укргидрометцентра
По данным Укргидрометцентра, в начале недели погоду в Украине будет формировать поле повышенного давления. Облаков станет немного больше, но солнечные лучи все еще хорошо будут прогревать воздух.
Начиная с четверга синоптическая ситуация начнет постепенно меняться: циклон с северо-запада со своими атмосферными фронтами принесет в Украину дожди, усиление ветра и понижение температуры.
В последующие трое суток в Житомире преимущественно без осадков. Температура ночью +7...+12, днем +18...+23 градусов.