Завербованные ФСБ бывшие украинские военные занимались разведкой на Житомирщине – СБУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили агентурную сеть ФСБ России, которая состояла из бывших украинских военных разведчиков и действовала в Житомирской, Киевской, Одесской, Николаевской и Черниговской областях.
Как сообщает пресс-служба СБУ, агентурная сеть занималась сбором данных, вербовала чиновников Вооруженных сил Украины, готовила диверсии и помогала боевым группам с оккупированных территорий (проникать вглубь Украины), а также сообщала России о передвижениях военных подразделений. Сеть курировали кадровые сотрудники ФСБ Вадим Даутов и Денис Собко.
Агенты отслеживали деятельность украинского Главного управления разведки Минобороны, Сил специальных операций, штаба Военно-морских сил, 73-го Морского центра специальных операций ВСУ и прочих.
«Среди объектов посягательств – боевые самолеты Вооруженных сил на аэродроме «Кульбакино», – добавили в СБУ.
Задержанный агент с позывным «Лидер» рассказал, что получил задание похитить одного из бывших командующих Силами специальных операций. За это ФСБ обещало $100 тысяч.
СБУ провела ряд обысков, в ходе которых изъяла четыре автомата АК-74, два пистолета, два ручных гранатомета, 44 гранаты, более 4 тысяч патронов, около 3 кг тротила и другие боеприпасы.
Количество задержанных СБУ не уточняет. В отношении агентов открыто уголовное дело по трем статьям: госизмена, создание террористической группы и незаконное обращение с оружием. В отношении кураторов ФСБ идет расследование по статье о шпионаже.