Агент ФСБ собирал в Житомирской области информацию о воинских частях – СБУ

В Житомирской области контрразведчики СБУ задержали агента ФСБ РФ. Об этом 22 апреля сообщили на официальном сайте спецслужбы. Отмечается, что местный житель на материальной основе собирал для вражеской спецслужбы разведывательные данные о воинских частях региона.
Сотрудники СБУ задокументировали, что для выполнения задания российских кураторов агент должен:
провести видеосъемку двух военных объектов;
собрать информацию о руководящем составе воинских подразделений, включая компрометирующие данные;
установить места проживания военнослужащих.
"Злоумышленник, в частности, подготовил схемы территорий воинских частей и места расположения контрольно-пропускных пунктов. Он должен был передать информацию по отработанным электронным каналам", - информирует СБУ.
Во время обысков по месту жительства агента правоохранители изъяли средства связи с представителями ФСБ. Задержанный признал факт сотрудничества с российской спецслужбой и дает показания относительно своей противоправной деятельности.
Следователи СБУ сообщили фигуранту дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.