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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Апрель » 22 » 16:37:05

Агент ФСБ собирал в Житомирской области информацию о воинских частях – СБУ

Вчера, 16:47:46 789 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Агент ФСБ собирал в Житомирской области информацию о воинских частях – СБУ

 В Житомирской области контрразведчики СБУ задержали агента ФСБ РФ. Об этом 22 апреля сообщили на официальном сайте спецслужбы. Отмечается, что местный житель на материальной основе собирал для вражеской спецслужбы разведывательные данные о воинских частях региона.

Сотрудники СБУ задокументировали, что для выполнения задания российских кураторов агент должен:
 
  • провести видеосъемку двух военных объектов;
  • собрать информацию о руководящем составе воинских подразделений, включая компрометирующие данные;
  • установить места проживания военнослужащих.
 

"Злоумышленник, в частности, подготовил схемы территорий воинских частей и места расположения контрольно-пропускных пунктов. Он должен был передать информацию по отработанным электронным каналам", - информирует СБУ.


Во время обысков по месту жительства агента правоохранители изъяли средства связи с представителями ФСБ. Задержанный признал факт сотрудничества с российской спецслужбой и дает показания относительно своей противоправной деятельности.

Следователи СБУ сообщили фигуранту дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
 
Тэги: Житомирская область, агент, разведка, фсб, СБУ
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Комментариев: 3
dodo
1 No Name (dodo)   • 21:42:16, Вчера [Материал]

Молодцы! Хоть начали работать по назначению, а не кошмарить бизнесс
Provocateur
2 Agent Provocateur (Provocateur)   • 22:50:01, Вчера [Материал]

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pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 22:59:58, Вчера [Материал]

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