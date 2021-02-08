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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 8 » 12:11:33

Улицы Житомира засыпаны снегом: тем временем мэрия сообщает о работе в «усиленном режиме»

Сегодня, 12:25:33 750 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Улицы Житомира засыпаны снегом: тем временем мэрия сообщает о работе в «усиленном режиме»

 По состоянию на 12:00 в Житомире на основных и второстепенных улицах крайне мало снегоуборпочной техники, проезжая часть не очищена от снега. Аналогичная ситуация на главных площадях города.

Утром в большинстве районов города наблюдались заторы, в частности, движение транспорта было затруднено по улице Победы, проспекту Независимости, улице Покровской, Киевской, Большой Бердичевской и Шевченко.

В 10:00 Житомирский городской совет сообщил, что 8 февраля к уборке снега привлечены работники коммунального предприятия "Управление автомобильных дорог", управляющие компании, ОСМД - всего более 400 человек.



"Активно убирают прилегающие территории и тротуары в учреждениях образования, медицины и на придомовых территориях многоквартирных домов", - отмечают в городском совете.



Также на улицах Житомира работала механизированная противогололедных бригада в составе 11 единиц спецтехники.

Жителей города призывают временно воздержаться от поездок на личных транспортных средствах, а при невозможности - быть максимально внимательными, не оставлять свои автомобили на обочине дорог в местах, где они будут усложнять работу коммунальной снегоуборочной техники.

Тем временем снегопад продолжается и прогноз неутешительный для коммунальщиков - ориентировочно снег будет идти до выходных.

Тэги: горсовет, Житомир, Снегопад
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