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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 8 » 17:44:38

«Проблема в людях и технике»: в горсовете провели срочное совещание по вопросам уборки снега

Вчера, 17:44:38 1696 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Проблема в людях и технике»: в горсовете провели срочное совещание по вопросам уборки снега

 В Житомирском городском совете 8 февраля провели срочное совещание относительно уборки снега. Участие в совещании приняли заместители мэра, представители управляющих компаний, профильных управлений и коммунальных предприятий.

"Александр Шевчук акцентировал, что в ближайшие 5 дней будет ухудшение погодных условий, поэтому нужно объединить все усилия и преодолеть последствия непогоды. Присутствующие обсудили возможные вопросы взаимодействия и обмена техникой, проговорили кто, за какой участок ответственный", - отмечают в городском совете.

Заместитель городского головы Александр Шевчук отметил, что пескосмеси хватает, проблема в людях и технике.


 

"У меня есть просьба к нашим коммунальным предприятиям, по прогнозу снег не остановится, а будет идти, поэтому должны объединиться и отработать совместную уборку", - сказал Шевчук.


Присутствующие отчитались о количестве работающих и наличии материалов для уборки снега. Также определили ответственных лиц за каждый участок дорог. Все присутствующие с пониманием отнеслись к задачам и заверили, что "все будет выполнено".
 

Предыстория


Как и прогнозировалось, в ночь на 8 февраля циклон принес в Житомир и область арктический воздух со снегопадами.

Коммунальная техника не справляется с уборкой улиц. Утром в городе были заторы, к вечеру ситуация еще больше усугубилась.
Тэги: уборка снега, Житомир, горсовет, совещание, Снегопад
Комментариев: 5
bda
1 ДДД (bda)   • 18:37:42, Вчера [Материал]
+1

"Все присутствующие с пониманием отнеслись к задачам и заверили, что "все будет выполнено". Ну, будем посмотреть ;)
Incola
2 Александр (Incola)   • 19:34:35, Вчера [Материал]
+3

"Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стёкла, потушила все лампы? Да её вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? … Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах." Булгаков.
Berberis
3 Лилия (Berberis)   • 19:42:15, Вчера [Материал]
+3

А зачем срочное совещание?Ответственные компании не знают когда и как убирать снег?
Incola
4 Александр (Incola)   • 20:33:52, Вчера [Материал]
+1

"зима пришла неожиданно" Буравков.
Ивасик
5 Телесик (Ивасик)   • 23:59:25, Вчера [Материал]
0

Проблема не в людях, а в конкретном человеке, который второй срок у руля города мотает, а сраный снег убрать не может. Более того, это еще не так и много снега выпало (до "глобального потепления" у нас зимы гораздо снежнее были и ничего, как-то жили), а тут уже даже центральные дороги как по полю едешь. Центральные улицы!!!! Я уже молчу просто свернуть куда-то с центральной улицы - там вообще печаль. Люди ходят по дорогам по колеям от машин, потому что тротуары все в сугробах. А утром еще веселее будет.

И да, как там насчет того, что владельцы бизнеса/арендаторы должны расчищать территорию возле своего бизнеса?

Кстати, если "дело в людях", раздайте пожалуйста всему горсовету и облсовету лопаты в руки, пусть поработают, физическая активность на улице им не помешает, а то привыкли к теплым кабинетам и удобным машинам, и у них все люди виноваты, а они видители - святые..
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