«Проблема в людях и технике»: в горсовете провели срочное совещание по вопросам уборки снега

В Житомирском городском совете 8 февраля провели срочное совещание относительно уборки снега. Участие в совещании приняли заместители мэра, представители управляющих компаний, профильных управлений и коммунальных предприятий.
"Александр Шевчук акцентировал, что в ближайшие 5 дней будет ухудшение погодных условий, поэтому нужно объединить все усилия и преодолеть последствия непогоды. Присутствующие обсудили возможные вопросы взаимодействия и обмена техникой, проговорили кто, за какой участок ответственный"
, - отмечают в городском совете.
Заместитель городского головы Александр Шевчук отметил, что пескосмеси хватает, проблема в людях и технике.
"У меня есть просьба к нашим коммунальным предприятиям, по прогнозу снег не остановится, а будет идти, поэтому должны объединиться и отработать совместную уборку", - сказал Шевчук.
Присутствующие отчитались о количестве работающих и наличии материалов для уборки снега. Также определили ответственных лиц за каждый участок дорог. Все присутствующие с пониманием отнеслись к задачам и заверили, что "все будет выполнено".
Предыстория
Как и прогнозировалось, в ночь на 8 февраля циклон принес в Житомир и область арктический воздух со снегопадами
.
Коммунальная техника не справляется с уборкой улиц
. Утром в городе были заторы, к вечеру ситуация еще больше усугубилась.
И да, как там насчет того, что владельцы бизнеса/арендаторы должны расчищать территорию возле своего бизнеса?
Кстати, если "дело в людях", раздайте пожалуйста всему горсовету и облсовету лопаты в руки, пусть поработают, физическая активность на улице им не помешает, а то привыкли к теплым кабинетам и удобным машинам, и у них все люди виноваты, а они видители - святые..