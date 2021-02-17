В Житомире будут перекрывать улицы, чтобы убрать горы снега

С 17 февраля в Житомире планируют начать работы по расчистке и вывозу снега с пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. Для проведения работ будут перекрывать отдельные улицы.
Как сообщили «Журналу Житомира
» в городском совете, техника будет работать на ул. Большой Бердичевской, ул. Покровской, ул. М. Грушевского, ул. Победы, ул. Театральной, ул. Киевской и площади Соборной.
В управлении транспорта и связи городского совета призывают водителей не парковать и не оставлять транспортные средства в зонах проведения работ.
Напомним, 11 февраля с улиц Житомира начали вывозить снег
. К уборке города присоединились частные предприниматели.