Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 17.02.2021    13:50:48
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 17 » 08:28:49

В Житомире будут перекрывать улицы, чтобы убрать горы снега

Сегодня, 08:37:49 820 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире будут перекрывать улицы, чтобы убрать горы снега

 С 17 февраля в Житомире планируют начать работы по расчистке и вывозу снега с пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. Для проведения работ будут перекрывать отдельные улицы.

Как сообщили «Журналу Житомира» в городском совете, техника будет работать на ул. Большой Бердичевской, ул. Покровской, ул. М. Грушевского, ул. Победы, ул. Театральной, ул. Киевской и площади Соборной.

В управлении транспорта и связи городского совета призывают водителей не парковать и не оставлять транспортные средства в зонах проведения работ.

Напомним, 11 февраля с улиц Житомира начали вывозить снег. К уборке города присоединились частные предприниматели.
Тэги: Снегопад, уборка снега, Житомир
Новости партнеров
Комментариев: 1
victorio
1 Виктор (victorio)   • 10:06:45, Сегодня [Материал]

идите быстрее снег убирать а-то растает
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus