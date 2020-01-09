На улицах Житомира всю ночь работала противогололедная бригада

В ночь с 8 на 9 января Житомире начало снежить, поэтому на улицы города выехала механизированная противогололедная бригада в составе 8 единиц спецтехники.
Как сообщили «Журналу Житомира
» в городском совете, на дороги высыпали 48 тонн пескосмеси и 21 тонну соли.
В случае ухудшения погодных условий для уборки улиц Житомира будет задействована усиленная дежурная смена в составе 18 единиц спецтехники.
Для уборки тротуаров будет задействовано 5 единиц спецтехники и подрядные организации.
По информации Службы автодорог, для обеспечения движения на дорогах общего пользования государственного значения Житомирской области работает более 20 единиц дорожной техники и почти 30 работников подрядных организаций.
Ну спасибо, Вы ГЕРОИ!