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2020 » Январь » 910:00:21

На улицах Житомира всю ночь работала противогололедная бригада

Сегодня, 10:20:21 477 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На улицах Житомира всю ночь работала противогололедная бригада

 В ночь с 8 на 9 января Житомире начало снежить, поэтому на улицы города выехала механизированная противогололедная бригада в составе 8 единиц спецтехники.

Как сообщили «Журналу Житомира» в городском совете, на дороги высыпали 48 тонн пескосмеси и 21 тонну соли.

В случае ухудшения погодных условий для уборки улиц Житомира будет задействована усиленная дежурная смена в составе 18 единиц спецтехники.

Для уборки тротуаров будет задействовано 5 единиц спецтехники и подрядные организации.

По информации Службы автодорог, для обеспечения движения на дорогах общего пользования государственного значения Житомирской области работает более 20 единиц дорожной техники и почти 30 работников подрядных организаций.

Тэги: Житомир, уборка снега, коммунальщики, Снегопад
Комментариев: 2
Marine
1 Руслана (Marine)   • 11:08:00, Сегодня
+4

О Боги! Люди делают работу за которую получают деньги!
Ну спасибо, Вы ГЕРОИ!
Dimm
2 Димм (Dimm)   • 11:49:43, Сегодня
0

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