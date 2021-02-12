С улиц Житомира начали вывозить снег: к уборке присоединились частные предприниматели

В Житомире работники городского коммунального предприятия "Управления автомобильных дорог" начали убирать снег с улиц - ежедневно планируют вывозить по 600 тонн снега. К уборке города присоединились также частные предприниматели.
Сейчас по Житомиру работает две бригады коммунальщиков, работы проводят на основных магистралях Житомира, где сугробы снега значительно усложняют движение транспорта, передает "Суспільне
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Самосвалами снег вывозят на территорию очистных сооружений водоканала. Коммунальщики говорят: поскольку минусовая температура продержится еще около двух недель, за это время успеют вывезти большинство количество снега из города.
"Прогнозируется до 14 числа еще 25-30 сантиметров снега. Относительно вывоза, то если будут работать две бригады, то мы будем стараться вывезти в день около 600 тонн. На одной локации работает 10 самосвалов, на второй локации - пока 3. Прогноз показывает, что у нас будет минусовая температура еще около двух недель, за это время и будем по максимуму вывозить", - говорит прораб участка содержания дорог городского "Управления автомобильных дорог" Денис Макарчук.
Руководитель КП Владимир Мазур добавил, что к уборке снега подключились и частные предприниматели города. Они предоставили технику, которая превосходит коммунальную по объему возможностей. Поэтому, на улицах работают еще и частные самосвалы и погрузчики.