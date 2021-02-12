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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 12 » 08:29:13

С улиц Житомира начали вывозить снег: к уборке присоединились частные предприниматели

Сегодня, 08:34:13 2709 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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С улиц Житомира начали вывозить снег: к уборке присоединились частные предприниматели

 В Житомире работники городского коммунального предприятия "Управления автомобильных дорог" начали убирать снег с улиц - ежедневно планируют вывозить по 600 тонн снега. К уборке города присоединились также частные предприниматели.

Сейчас по Житомиру работает две бригады коммунальщиков, работы проводят на основных магистралях Житомира, где сугробы снега значительно усложняют движение транспорта, передает "Суспільне".

Самосвалами снег вывозят на территорию очистных сооружений водоканала. Коммунальщики говорят: поскольку минусовая температура продержится еще около двух недель, за это время успеют вывезти большинство количество снега из города.
 

"Прогнозируется до 14 числа еще 25-30 сантиметров снега. Относительно вывоза, то если будут работать две бригады, то мы будем стараться вывезти в день около 600 тонн. На одной локации работает 10 самосвалов, на второй локации - пока 3. Прогноз показывает, что у нас будет минусовая температура еще около двух недель, за это время и будем по максимуму вывозить", - говорит прораб участка содержания дорог городского "Управления автомобильных дорог" Денис Макарчук.


Руководитель КП Владимир Мазур добавил, что к уборке снега подключились и частные предприниматели города. Они предоставили технику, которая превосходит коммунальную по объему возможностей. Поэтому, на улицах работают еще и частные самосвалы и погрузчики.
Тэги: Житомир, Снегопад, уборка снега
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Комментариев: 2
victorio
1 Виктор (victorio)   • 09:47:12, Сегодня [Материал]
+1

В старые времена (годах так в 80х ) снег с улиц убирали машинами которые перед собой забирали снег "лопатами" и по транспортёру высыпали в грузовик позади себя. Машин этих было больше чем одна.
Последний раз такую видел на очень важном участке города - перед обл радой.
Внимание вопрос! Куда они делись и почему не закупаются новые?
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:00:07, Сегодня [Материал]
0

Ответ....Шелудченко их списала на металолом. Их порезали. Десять тролейбусов которые она закупили до сих пор не приехали, а деньги не вернули. Сухомлин не справляется, зато справляется Мойсеев и его дружбаны . Они смпиз.или всю землю со стадионов, а вот теперь и бюджет накроют. кто контролирует машиновывозы? Директор Бюджетной комиссии Мойсеев- деньги потекли рекой.
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