С улиц Житомира начали вывозить снег: к уборке присоединились частные предприниматели

"Прогнозируется до 14 числа еще 25-30 сантиметров снега. Относительно вывоза, то если будут работать две бригады, то мы будем стараться вывезти в день около 600 тонн. На одной локации работает 10 самосвалов, на второй локации - пока 3. Прогноз показывает, что у нас будет минусовая температура еще около двух недель, за это время и будем по максимуму вывозить", - говорит прораб участка содержания дорог городского "Управления автомобильных дорог" Денис Макарчук.