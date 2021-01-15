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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Январь » 15 » 12:26:42

Ночной снегопад заставил коммунальщиков Житомира работать в усиленном режиме

Вчера, 12:26:16 771 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ночной снегопад заставил коммунальщиков Житомира работать в усиленном режиме

 В ночь с 14 на 15 января на улицах Житомира работала механизированная противогололедная бригада в составе 9 единиц спецтехники. Было использовано около 300 тонн пескосмеси и 28 тонн соли.

По информации городского совета, на уборке и посыпке тротуаров задействованы 9 единиц спецтехники, 21 работник КП «УАШ» и подрядные организации.

15 января дежурная смена механизированной противогололедной бригады работает в составе 11 единиц спецтехники.
 

Для уборки снега на объектах благоустройства коммунальные предприятия городского совета задействовали 9 единиц подметальной техники и 102 рабочих. Для уборки от снега придомовых территорий задействовано 395 человек и 12 единиц техники.

Представители коммунальных служб призывают житомирян быть осторожными на улицах и соблюдать правила парковки авто, чтобы на дорогах могла работать крупногабаритная спецтехника.







Тэги: Снегопад, коммунальщики, Житомир
Комментариев: 1
Incola
1 Александр (Incola)   • 19:15:31, Вчера [Материал]
+1

Дорога к станции скорой помощи не почищенна спустя сутки ка он "боролись". Опять вранье. Посыпать стали с обеда не убирая(
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