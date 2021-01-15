Ночной снегопад заставил коммунальщиков Житомира работать в усиленном режиме

В ночь с 14 на 15 января на улицах Житомира работала механизированная противогололедная бригада в составе 9 единиц спецтехники. Было использовано около 300 тонн пескосмеси и 28 тонн соли.
По информации городского совета, на уборке и посыпке тротуаров задействованы 9 единиц спецтехники, 21 работник КП «УАШ» и подрядные организации.
15 января дежурная смена механизированной противогололедной бригады работает в составе 11 единиц спецтехники.
Для уборки снега на объектах благоустройства коммунальные предприятия городского совета задействовали 9 единиц подметальной техники и 102 рабочих. Для уборки от снега придомовых территорий задействовано 395 человек и 12 единиц техники.
Представители коммунальных служб призывают житомирян быть осторожными на улицах и соблюдать правила парковки авто, чтобы на дорогах могла работать крупногабаритная спецтехника.