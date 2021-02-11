В центре Житомира три человека отравились угарным газом: один человек погиб, еще двое в реанимации

10 февраля в Житомире в многоквартирном доме на улице Победы, 3 зафиксировали групповой несчастный случай: один человек погиб, два человека госпитализированы.
По предварительной информации, люди отравились газом из-за неисправности газового оборудования, передает "Суспільне
".
"В квартире одного из домов на улице Победы произошел групповой несчастный случай: один человек погиб, еще двое - госпитализированы в реанимационное отделение больницы №1. По предварительной информации, причиной несчастного случая могло стать нарушение эксплуатации газового оборудования. Год рождения погибшего мужчины - 1980 и, в больницу попала женщина, 1981 года рождения, и мужчина, 1960 года рождения"
, - сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.
В комментарии специалист по связям с общественностью "Житомиргаз" сообщила, что утром газовую службу вызвали по адресу Победы, 3, однако деталей происшествия пока предоставить не может.