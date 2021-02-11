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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Февраль » 11 » 11:06:16

В центре Житомира три человека отравились угарным газом: один человек погиб, еще двое в реанимации

Сегодня, 11:34:16 1168 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В центре Житомира три человека отравились угарным газом: один человек погиб, еще двое в реанимации

 10 февраля в Житомире в многоквартирном доме на улице Победы, 3 зафиксировали групповой несчастный случай: один человек погиб, два человека госпитализированы.

По предварительной информации, люди отравились газом из-за неисправности газового оборудования, передает "Суспільне".

"В квартире одного из домов на улице Победы произошел групповой несчастный случай: один человек погиб, еще двое - госпитализированы в реанимационное отделение больницы №1. По предварительной информации, причиной несчастного случая могло стать нарушение эксплуатации газового оборудования. Год рождения погибшего мужчины - 1980 и, в больницу попала женщина, 1981 года рождения, и мужчина, 1960 года рождения", - сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.

В комментарии специалист по связям с общественностью "Житомиргаз" сообщила, что утром газовую службу вызвали по адресу Победы, 3, однако деталей происшествия пока предоставить не может. 
Тэги: несчастный случай, Житомир, угарный газ
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